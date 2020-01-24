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Магистры.

Спасти от исчезновения: молдавские ВУЗы ждет реформа

© Sputnik / Олег Ласточкин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200124/28973800/spasti-ot-ischeznoveniya-moldavskie-VUZy-zhdet-reforma.html

За последние 10 лет количество студентов в республике сократилось наполовину - со 120 тысяч до 56-ти.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Со следующего учебного года в Молдове ожидаются преобразования в системе высших учебных заведений. Как пояснил министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович, реформа предусматривает консолидацию университетской сети, а также изменение модели финансирования вузов.

Всех деталей реформы Минобразования пока не сообщает. Известно, что изменения сейчас обсуждаются со Всемирным банком. Профильное министерство уже провело несколько встреч с представителями этой международной структуры.

"Надеюсь, что объединив усилия ВУЗов, ректоров, с помощью доноров, мы сможем стабилизировать ситуацию с высшим образованием в стране. Думаю, что уже начиная со следующего учебного года будет ряд новых элементов", - отметин министр.

По словам главы профильного ведомства, если не вмешаться в ситуацию, в Молдове существуют риски исчезновения университетов. За последние 10 лет количество студентов в стране сократилось наполовину - со 120 тысяч до 56-ти. Эта тенденция связана с падением рождаемости, но и с низким качеством высшего образования.

Студенты
© Sputnik / Павел Лисицын
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Многие выпускники лицеев уезжают на учебу за рубеж. Попович заявил, что в перспективе планируется диалог с государствами, которые предоставляют стипендии молдавским студентам. По замыслу министра, между молдавскими и зарубежными университетами могут быть заключены соглашения о партнерстве.

"Это нужно для того, чтобы молодые люди могли поступить в университеты Молдовы и одновременно, один или два семестра учиться в зарубежных университетах посредством академического обмена. В конце обучения студент сможет получить два диплома - один из Молдовы, другой из-за рубежа", - пояснил министр.

Пока же ситуация складывается не лучшим образом. По статистике, которой оперирует министерство образования, культуры и исследований, 90% юношей и девушек, которые учатся за границей, в Молдову больше не возвращаются.

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