Блеск и нищета страховой медицины — болеть в Молдове не рекомендуется

В медицинских учреждениях Молдовы катастрофически не хватает врачей, и лечение по страховке уже стало непростой задачей.

Вот, пришла новость: министерство здравоохранения судится с врачом, которая получила образование за счет бюджета, а затем отказалась по распределению ехать на работу в районную больницу Страшен.

Дело, возможно, осталось бы незамеченным и затерялось среди сотен исков, которые рассматривают в судах Кишинева, если бы адвокат врача не обратился в Конституционный суд. На сайте КС и заметили этот иск журналисты.

По контракту с Минздравом врач должна была отработать в Страшенах три года, однако на рабочем месте так и не появилась. И теперь ведомство требует от специалиста вернуть деньги, потраченные на его обучение.

Эта неприятная история поднимает важную тему, в очередной раз напоминая, что в Молдове не хватает медиков. Вернее, даже не так, — катастрофически не хватает.

И, казалось бы, улучшается у нас здравоохранение. Из разных стран шлют нам помощь, гранты, оборудование и медикаменты. В большинстве, как минимум, столичных поликлиник — прекрасный ремонт. На лестницах ждут своего часа заботливо прикрытые чехлами от пыли лифты для инвалидов. Вот только работать во всем этом великолепии скоро будет некому.

Жители нашей страны на глазах теряют доступ к здравоохранению. В прямом смысле слова утрачивают возможность получить медицинскую помощь.

И все шире распространяется среди рядовых граждан мнение: болеть в нашей стране чем-то страшнее обычной простуды крайне не рекомендуется.

Даже в Кишиневе в любой из поликлиник, которые теперь называются красиво — "центр семейных врачей" — очередь ко многим специалистам растянулась на несколько недель. А то и на месяц, это вовсе не редкость.

То есть, представьте себе, что вы выписались из больницы, где вас откачали и более или менее поставили на ноги. И рекомендовали вам, чтобы тут же не вернуться в больничную палату, как можно скорее обратиться за консультацией, — допустим, к гастрологу.

Выйдя из больницы, пациент, охая и держась за бока, ковыляет в поликлинику по месту жительства. А там узнает, что очередь к ближайшему гастрологу расписана на месяц вперед.

И если даже захворавший гражданин попадет к этому гастрологу и получит направление на анализы, то, чтобы показать врачу результаты этих анализов, ему придется... Правильно. Ждать еще месяц.

Вы знаете, это - не лечение. Это профанация.

Возможно, кто-то возмутится — как же так? Ведь государство обязано обеспечить наше конституционное право на охрану здоровья! И действительно, статья 36 Основного закона гарантирует гражданам Молдовы это неотъемлемое право. Но лишь "право", а не охрану - чувствуете нюанс?

"Никто вас не ущемляет, — говорит вам государство, разведя руки в радушном жесте. — Пользуйтесь, на здоровье, пожалуйста". — "Да чем пользоваться-то?" - горестно возопит гражданин, которого врач сможет принять только через месяц. Пожмет плечами государство и вежливо улыбнется: "Объективные трудности, знаете ли".

И ничего не остается гражданину, как вытащить из тощего кошелька 200-250 леев (а хороший специалист в Кишиневе может взять и до 500 леев за прием), и поплестись к платному врачу, в частную клинику. Где его встретит... Тот же самый гастролог. Который честно отрабатывает свои часы в госклинике, на скудные 5000 леев в месяц. А затем идет в свой кабинет в частной больнице, где получает в разы больше.

А представляете, что творится в районных больницах, если даже в Кишиневе такая беда? И, если для столицы 200 леев за прием (а лекарства?.. а обследования и анализы?..) — это крупные деньги, то для села эта сумма — убийственная. В прямом смысле слова убийственная, потому что, если не лечиться, то можно, знаете ли, и помереть.

В марте прошлого года была опубликована неутешительная статистика — Молдова теряет до 250 врачей в год. В большинстве районов медицинские учреждения обеспечены персоналом всего на 60 процентов. И это еще хороший показатель.

Врачи из Молдовы едут в Румынию, в другие страны Восточной Европы. На освободившиеся места местных медиков, которые, в свою очередь, уезжают работать в Западную Европу. А вот к нам, в Молдову, не едет уже никто. Лишь ветер скоро будет гулять в пустеющих кабинетах поликлиник.

Вот и районная больница в Страшенах недосчиталась еще одного врача. Не приедет он никогда в Страшены, и неизвестно, приедет ли кто-нибудь вместо него.

Как жить в Страшенах, и как жить в Молдове, и что здесь может посоветовать отечественная медицина? Наверное, не болеть.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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