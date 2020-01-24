Блеск и нищета страховой медицины — болеть в Молдове не рекомендуется

Вот, пришла новость: министерство здравоохранения судится с врачом, которая получила образование за счет бюджета, а затем отказалась по распределению ехать на работу в районную больницу Страшен.
Дело, возможно, осталось бы незамеченным и затерялось среди сотен исков, которые рассматривают в судах Кишинева, если бы адвокат врача не обратился в Конституционный суд. На сайте КС и заметили этот иск журналисты.
По контракту с Минздравом врач должна была отработать в Страшенах три года, однако на рабочем месте так и не появилась. И теперь ведомство требует от специалиста вернуть деньги, потраченные на его обучение.
Эта неприятная история поднимает важную тему, в очередной раз напоминая, что в Молдове не хватает медиков. Вернее, даже не так, — катастрофически не хватает.
Жители нашей страны на глазах теряют доступ к здравоохранению. В прямом смысле слова утрачивают возможность получить медицинскую помощь.
И все шире распространяется среди рядовых граждан мнение: болеть в нашей стране чем-то страшнее обычной простуды крайне не рекомендуется.
Даже в Кишиневе в любой из поликлиник, которые теперь называются красиво — "центр семейных врачей" — очередь ко многим специалистам растянулась на несколько недель. А то и на месяц, это вовсе не редкость.
То есть, представьте себе, что вы выписались из больницы, где вас откачали и более или менее поставили на ноги. И рекомендовали вам, чтобы тут же не вернуться в больничную палату, как можно скорее обратиться за консультацией, — допустим, к гастрологу.
Выйдя из больницы, пациент, охая и держась за бока, ковыляет в поликлинику по месту жительства. А там узнает, что очередь к ближайшему гастрологу расписана на месяц вперед.
И если даже захворавший гражданин попадет к этому гастрологу и получит направление на анализы, то, чтобы показать врачу результаты этих анализов, ему придется... Правильно. Ждать еще месяц.
Вы знаете, это - не лечение. Это профанация.
Возможно, кто-то возмутится — как же так? Ведь государство обязано обеспечить наше конституционное право на охрану здоровья! И действительно, статья 36 Основного закона гарантирует гражданам Молдовы это неотъемлемое право. Но лишь "право", а не охрану - чувствуете нюанс?
"Никто вас не ущемляет, — говорит вам государство, разведя руки в радушном жесте. — Пользуйтесь, на здоровье, пожалуйста". — "Да чем пользоваться-то?" - горестно возопит гражданин, которого врач сможет принять только через месяц. Пожмет плечами государство и вежливо улыбнется: "Объективные трудности, знаете ли".
И ничего не остается гражданину, как вытащить из тощего кошелька 200-250 леев (а хороший специалист в Кишиневе может взять и до 500 леев за прием), и поплестись к платному врачу, в частную клинику. Где его встретит... Тот же самый гастролог. Который честно отрабатывает свои часы в госклинике, на скудные 5000 леев в месяц. А затем идет в свой кабинет в частной больнице, где получает в разы больше.
А представляете, что творится в районных больницах, если даже в Кишиневе такая беда? И, если для столицы 200 леев за прием (а лекарства?.. а обследования и анализы?..) — это крупные деньги, то для села эта сумма — убийственная. В прямом смысле слова убийственная, потому что, если не лечиться, то можно, знаете ли, и помереть.
В марте прошлого года была опубликована неутешительная статистика — Молдова теряет до 250 врачей в год. В большинстве районов медицинские учреждения обеспечены персоналом всего на 60 процентов. И это еще хороший показатель.
Врачи из Молдовы едут в Румынию, в другие страны Восточной Европы. На освободившиеся места местных медиков, которые, в свою очередь, уезжают работать в Западную Европу. А вот к нам, в Молдову, не едет уже никто. Лишь ветер скоро будет гулять в пустеющих кабинетах поликлиник.
Вот и районная больница в Страшенах недосчиталась еще одного врача. Не приедет он никогда в Страшены, и неизвестно, приедет ли кто-нибудь вместо него.
Как жить в Страшенах, и как жить в Молдове, и что здесь может посоветовать отечественная медицина? Наверное, не болеть.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK