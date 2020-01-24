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Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся

Отставка в мэрии Кишинева: кто из чиновников написал заявление об уходе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200124/28975320/otstavka-primaria-chisinau-kto-iz-chinovnikov-napisal-zayavlenie-ob-ukhode.html

Он ушел из мунпредприятия Exdrupo, а сейчас оставил пост руководителя управления общественного транспорта и дорожных коммуникаций.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан подписал заявление об отставке Адриана Болдуреску с поста главы управления общественного транспорта и дорожных коммуникаций.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте примэрии.

Вместо него исполняющим обязанности руководителя этого подразделения назначен с 27 января Лилиан Копач, который на данный момент возглавляет один из отделов данного управления.

К слову, Болдуреску не в первый раз подает в отставку по собственному желанию. Так, он решил уволиться 24 января 2019 года с поста директора мунпредприятия Exdrupo.

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