Дошел ли китайский коронавирус до Молдовы: что говорят врачи

В молднете уже появились слухи, что якобы в стране появились первые пораженные новой экзотической инфекцией.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. В Молдове нет случаев заражения новым коронавирусом, вспышка которого зарегистрирована в Китае. Об этом заявил исполняющий обязанности Национального агентства общественного здоровья Николай Фортуна на пресс-конференции в пятницу.

"На многих сайтах и в социальных сетях появилась ложная информация о том, что уже есть случаи заболевания вирусом в Молдове, что есть риск при импорте рыбы из азиатских стран и так далее. Так вот, это ложь", - отметил специалист.

По его словам, большинство заболевших этим вирусом в Китае – это люди пожилого возраста.

"На эту же категорию приходится наибольший процент летальных исходов. Кроме того, есть пациенты с хроническими заболеваниями. Эти недуги в той или иной степени осложняют течение болезни и последствия", - сказал Фортуна.

Глава одного из управлений Агентства Наталья Катеринчук отметила, что в более легких формах коронавирус похож на простуду, а в тяжелых он проходит с пневмонией.

Как отметила специалист, Всемирная организация здравоохранения пока решила не вводить чрезвычайную ситуацию на глобальном уровне и запреты на поездки в какие-либо страны.

По ее словам, действует система эпидемиологического наблюдения за гриппом и острыми респираторными заболеваниями, а также за тяжелыми инфекциями. "Еженедельно получаем данные из этой системы. Они анализируются для того, чтобы быстро выявить есть ли резкий всплеск заболеваемости, и тогда принимаются соответствующие меры", - пояснила эксперт.

Также, как отметила специалист, проведена вакцинация десятков тысяч человек, входящих в группу риска заражения гриппом. Отслеживанием и выявлением случаев заболевания гриппом и ОРВИ занимаются специалисты скорой помощи, врачи поликлиник и больниц.

"Таможенная служба и Погранполиция ежедневно мониторизируют людей, которые проходят через госграницу. Если возникают подозрения, то в аэропорту Кишинева есть медпункт, куда определяют этого человека, изолируют его, оповещают Агентство общественного здоровья, скорою помощи, инфекционную больницу Т. Чорба, куда и определяют потенциальных больных. Но повторю, у нас нет таких больных", - сказала Катеринчук.

Специалисты дают следующие рекомендации:

избегать тесного контакта с людьми, страдающими от острых респираторных инфекций;

регулярно мыть руки, особенно после прямого контакта с заболевшими людьми или после пребывания в помещении с больными;

избегать животных ферм и контакта с дикими животными; © Sputnik / Osmatesco Инфекционист: грозит ли Молдове смертельный вирус из Китая

путешественники с симптомами острой респираторной инфекции должны придерживаться общих правил при кашле: соблюдать расстояние, прикрывать рот при кашле и чихании, а также чаще мыть руки;

в случае симптомов, которые предполагают наличие респираторного заболевания до, вовремя или после поездки, рекомендуется обращаться за медицинской помощью и информировать медперсонал об истории болезни.

Предупреждение МИДЕИ

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы рекомендует гражданам республики отложить поездки в провинцию Хубэй (Китай), в связи со вспышкой вирусной пневмонии.

"В качестве меры предосторожности китайские власти ограничили доступ к населенному пункту Ухань, наиболее пострадавшему от этого вируса", - сообщили в пресс-службе МИДЕИ.

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