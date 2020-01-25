Такие дорогие посылки - что надо знать гражданам Молдовы

Для некоторых категорий посылок, которые жители нашей страны уже давно заказывают из-за рубежа, действуют новые правила ввоза в страну.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Традиционно на почтовых отделениях страны образуются очереди из тех, кто ждет заветную посылку. Будь-то мобильный телефон, какой-то другой электронный девайс, предмет гардероба или милая безделица, которая так понравилась клиенту интернет-магазина.

Изменения касаются физических лиц, которые ввозят в республику товары личного пользования, приобретенные в рамках коммерческих сделок (B2C - от бизнеса до потребителя) через международные почтовые посылки.

Таким образом, в случае физических лиц посылки, внутренняя стоимость которых при импорте в Молдову не превышает 200 евро и которые не предназначены для продажи, будут освобождены от таможенных платежей (НДС, акцизов, таможенных пошлин, таксы за таможенные процедуры).

Внутренняя стоимость - это фактическая стоимость товара, которая не включает в себя расходы на транспортировку, страхование, а также затраты на его погрузку, разгрузку и перегрузку.

Изменения в налоговую и таможенную политику не касаются посылок, которые пересылаются физическими лицами из Италии или из других государств, где этот лимит остается по-прежнему 430 и 300 евро. © Sputnik / Мирослав Ротарь По документам вез пассажиров и посылки, а оказалось - контрабанду

Необходимо понимать, что предельное значение в 430 и 300 евро действует, если почтовое отправление исходит от физлиц или друзей из Италии или других стран. Но, если посылка отправляется юрлицом (компанией), то тогда лимит снижается до 200 евро.

В случаях, когда товары носят коммерческий характер и превышают установленные законом количественные пределы или внутренняя стоимость которых более 200 евро, то таможенные платежи будут рассчитываться, исходя из стоимости товаров на таможне.

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