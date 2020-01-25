Сюрпризы молдавской погоды - термометры по стране будет "трясти"

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. В субботу, 25 января, в Молдове ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +5 до +8 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -4 до -6 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие сутки дневной максимум останется на прежнем уровне, однако будет не так холодно. В воскресенье, 26 января, также ожидается до +5, +8. Такой же температурный режим сохранится до вторника, 27 января, включительно. В среду, 28 января, будет еще теплее - от +6 до +9, а в четверг синоптики обещают до +11.

Праздники и народные приметы

Православная Церковь в этот день почитает святую мученицу Татиану Римскую – раннехристианскую мученицу, подвергшуюся пыткам за веру при императоре Александре в III веке.

Второе, более древнее, название праздника — "Бабий кут". На Руси в древности так назывался бабий угол — место у печи, где находились предметы домашней утвари, и где хозяйка проводила много времени. Это место также называлось солнышком. В честь этого на Татьянин день старшая хозяйка в семье пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек.

Кроме того, в этот день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков. В народе говорили: "Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK