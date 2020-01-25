Что надо ждать молдавским девушкам в Татьянин день - интересные факты

В день Святой Татьяны, память которой сегодня чествует Православная церковь, существует ряд традиций, которые надо знать незамужним девушкам, чтобы стать настоящими хозяйками.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Православная Церковь в этот день почитает святую мученицу Татиану Римскую – раннехристианскую мученицу, подвергшуюся пыткам за веру при императоре Александре в III веке нашей эры.

С ведением хозяйства связано одно поверье этого дня. Считалось, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой.

Такую любой возьмет замуж, но свою судьбу хотят найти все. Поэтому на Татьянин день все девушки, мечтающие вступить в брак, делали метлу, которую старались оставить в доме желанного жениха — причем так, чтобы свекровь не нашла. © Sputnik / Miroslav Rotari Православная церковь отмечает день Нестора-летописца: чем он знаменит

Впрочем, опытные матери семейств об этом обычае знали и на порог пускали далеко не каждую девицу, а только ту, которая казалась им правильным выбором для сына.

Так, что сегодня молдавские девушки могут пойти к матерям своих парней с метлами, спрятав их так, чтобы свекровь не нашла, а суженый знал об этой примете, и обнаружил знак того, что пришла пора сделать предложение, поскольку вторая половинка обязалась таким образом быть хорошей хозяйкой.

Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне ждали хорошего урожая.

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