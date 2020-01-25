Когда кишиневский цирк заработает в полную силу – новые подробности

По замыслу министерства образования, культуры и исследований, после реставрации цирк станет развлекательным центром – излюбленным местом горожан.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Реставрация Кишиневского цирка начнется в конце текущего года. Такие планы озвучил министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович. По словам чиновника, в прошлом году был сделан подробный анализ того, в каком состоянии находится здание культурного учреждения.

"Мы констатировали, что здание находится в достаточно удовлетворительном состоянии. Также с помощью зарубежных спонсоров мы начали работу над техническим заданием, которая будет завершена в течение нескольких месяцев. А уже с апреля начнем составлять проектную документацию", - отметил Попович. YouTube / NGS news В Новосибирске крокодил сбежал из цирка - видео

Министр дал понять, что в первую очередь работы сконцентрируют на ремонте центральной арены и крыши над ней.

"Деньги для того, чтобы начать работы у нас есть. Сколько будет стоить весь проект, мы узнаем после того, как завершится разработка проектной документации. Конечно, мы обратимся и за помощью к другим государствам", - заявил Попович.

К финансированию реконструкции Кишиневского цирка, помимо правительства, подключится ПРООН и мэрия столицы. Как отметил Попович, городские власти также могут помочь с привлечением доноров из столиц других государств. По замыслу министерства, после реставрации цирк станет развлекательным центром – излюбленным местом всех горожан.

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