13:41 25 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.73
  • RUB0.29
  • RON4.11
  • UAH0.73
Поиск
Кишиневский цирк, архивное фото.

Когда кишиневский цирк заработает в полную силу – новые подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
8910
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1637/28/16372815.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200125/28973295/kogda-kishinevskiy-tsirk-zarabotaet-v-polnuyu-silu-novye-dannye.html

По замыслу министерства образования, культуры и исследований, после реставрации цирк станет развлекательным центром – излюбленным местом горожан.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Реставрация Кишиневского цирка начнется в конце текущего года. Такие планы озвучил министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович. По словам чиновника, в прошлом году был сделан подробный анализ того, в каком состоянии находится здание культурного учреждения. 

"Мы констатировали, что здание находится в достаточно удовлетворительном состоянии. Также с помощью зарубежных спонсоров мы начали работу над техническим заданием, которая будет завершена в течение нескольких месяцев. А уже с апреля начнем составлять проектную документацию", - отметил Попович.
В Новосибирске из цирка сбежал крокодил
YouTube / NGS news
В Новосибирске крокодил сбежал из цирка - видео

Министр дал понять, что в первую очередь работы сконцентрируют на ремонте центральной арены и крыши над ней.

"Деньги для того, чтобы начать работы у нас есть. Сколько будет стоить весь проект, мы узнаем после того, как завершится разработка проектной документации.  Конечно, мы обратимся и за помощью к другим государствам", - заявил Попович.

К финансированию реконструкции Кишиневского цирка, помимо правительства, подключится ПРООН и мэрия столицы. Как отметил Попович, городские власти также могут помочь с привлечением доноров из столиц других государств. По замыслу министерства, после реставрации цирк станет развлекательным центром – излюбленным местом всех горожан.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Цирк, да и только: как в Лиме прошёл парад в честь Дня клоуна - видео
Судьба Кишиневского цирка: что заявил примар столицы
Штефаницэ: зданию кишиневского цирка найдено новое применение
Теги:
Кишинев, восстановление, реконструкция, цирк


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Трагедия в Турции: кадры ночного землетрясения - фото
Как Владимир Путин поднял фуражку офицера палестинского караула - видео
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться