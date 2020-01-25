Что сможет купить себе курильщик, если бросит эту привычку - расчет

Многие курильщики из Молдовы ежедневно покупают заветную пачку, стоимость которой колеблется вокруг отметки в 30 леев, будучи не в состоянии совладать со своей вредной привычкой.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Пока кто-то платит за свою зависимость, кто-то на этом баснословно обогащается. Так было всегда, и табачные компании не упускают шанса заработать, как можно больше, равно как и государство, постоянно повышающее акцизы на сигареты.

На эти деньги, к примеру, можно поехать отдохнуть в Турцию на 10 дней в пятизведочный отель, или купить хороший современный телевизор с диагональю экрана 43 дюйма.

Даже если предположить, что человек выкуривает в день полпачки сигарет, получается от 260 до 279 евро, в зависимости от стоимости табачного изделия. За эту сумму, к примеру, можно приобрести путевку в трех-четрехзвездочный отель в Болгарию на одного человека, учитывая, что он едет отдыхать с супругой, оплачивая и за нее такую же сумму.

Те же, кто любит благоустраивать свой дом, за деньги, сэкономленные на куреве в год, могут купить неплохую стиральную машину или холодильник.

В общем, задуматься стоит, тем более, что Минздрав предупреждает, а человек уже решает.

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