13:41 25 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.73
  • RUB0.29
  • RON4.11
  • UAH0.73
Поиск
Запрет курения, иллюстративное фото.

Что сможет купить себе курильщик, если бросит эту привычку - расчет

© CC0 / Pixabay / HansMartinPaul
Общество
Получить короткую ссылку
207 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2487/93/24879315.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200125/28973725/chto-smozhet-kupit-sebe-grazhdanin-moldovy-esli-brosit-kurit-raschet.html

Многие курильщики из Молдовы ежедневно покупают заветную пачку, стоимость которой колеблется вокруг отметки в 30 леев, будучи не в состоянии совладать со своей вредной привычкой.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Пока кто-то платит за свою зависимость, кто-то на этом баснословно обогащается. Так было всегда, и табачные компании не упускают шанса заработать, как можно больше, равно как и государство, постоянно повышающее акцизы на сигареты. 

Если провести незатейливый арифметически расчет, учитывая, что в день человек выкуривает пачку сигарет, средняя стоимость которой на рынке варьирует от 28 до 30 леев, годовые затраты курильщика составят от 521 до 558 евро.
Электронная сигарета
© CC0 / Pixabay / lindsayfox
Первый человек в мире умер от курения вэйпа

На эти деньги, к примеру, можно поехать отдохнуть в Турцию на 10 дней в пятизведочный отель, или купить хороший современный телевизор с диагональю экрана 43 дюйма.

Даже если предположить, что человек выкуривает в день полпачки сигарет, получается от 260 до 279 евро, в зависимости от стоимости табачного изделия. За эту сумму, к примеру, можно приобрести путевку в трех-четрехзвездочный отель в Болгарию на одного человека, учитывая, что он едет отдыхать с супругой, оплачивая и за нее такую же сумму.

Те же, кто любит благоустраивать свой дом, за деньги, сэкономленные на куреве в год, могут купить неплохую стиральную машину или холодильник. 

В общем, задуматься стоит, тем более, что Минздрав предупреждает, а человек уже решает.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

За курение IQOS в общественных местах в Молдове будут штрафовать
Устройство для курения взорвалось во рту мужчины
Реально опасно: в Приднестровье из-за курения едва не погибли двое человек
Теги:
траты, курение, гражданин, Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Трагедия в Турции: кадры ночного землетрясения - фото
Как Владимир Путин поднял фуражку офицера палестинского караула - видео
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться