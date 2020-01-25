Пешеходы в Молдове в выходные должны быть внимательнее - можно получить штраф

По данным Национального инспектората патрулирования, за весь минувший год в стране погибли 58 пешеходов, а 295 граждан страны, пересекавших трассы, получили серьезные ранения.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Зачастую виновником фатального дорожно-транспортного происшествия, в котором гибнут люди, становятся не водители-лихачи, а пешеходы, которые пересекают трассу в неположенном месте. Причем, зачастую, используют такую порочную практику вместе с детьми, показывая им дурной пример и модель поведения на будущее.

Сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП) в течение месяца проводят операцию "Пешеход". Все те, кто переходит улицу в неположенном месте, будут оштрафованы. Граждане, гнушающиеся соблюдением правил дорожного движения, рискуют выложить от 300 до 450 леев за пересечение трассы в неположенном месте.

Как сообщили в полиции, от выплаты штрафа не смогут уклониться и те граждане, у кого при себе нет документов. Согласно процедуре, дорожный инспектор устанавливает личность нарушителя и составляет протокол.

Правоохранители призывают участников дорожного движения быть ответственными и не рисковать своей жизнью.

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