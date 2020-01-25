В Приднестровье намерены снизить смертность на дорогах до нуля

Каким образом правоохранительное ведомство идет к такому результату, рассказали на коллегии МВД, где подводились итоги 2019 года.

ТИРАСПОЛЬ, 25 янв – Sputnik. В Приднестровье намерены разработать долгосрочный план по обеспечению безопасности дорожного движения, главный результат которых снизить смертность на дорогах до нуля. Об этом сказал на коллегии глава правоохранительного ведомства Приднестровья Руслан Мова.

Главное - профилактика

За 2019 год автоинспекторы выявили свыше 56 тысяч нарушений ПДД, в том числе задержали более 1300 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом виде. Порядок обеспечивался и системой видеонаблюдений "Безопасный город", которая позволила проявить 64 тысячи правонарушений на дорогах, при этом раскрыть 16 преступлений и разыскать 38 людей.

"У системы не столько карательная функция, сколько профилактическая - не допустить совершения ДТП, сократить время прибытия скорой и автоинспекторов, помочь разобраться в произошедшем", - объяснил глава ведомства.

Как рассказал Мова, профилактические рейды, направленные на повышение культуры поведения всех участников дорожного движения, проводили в течение всего года. Это такие операции, как "Пешеход", "Велосипедист", "Внимание: дети!", проверка общественного транспорта. Среди мероприятий по профилактике ДТП были и регулярные встречи с представителями госучреждений, транспортных компаний и с учащимися образовательных учреждений.

За год также изменения претерпели и условия работы самой автоинспекции.

"Мы провели ротацию кадров. Изменили окрас патрульных автомобилей, чтобы их было видно при любых погодных условиях, и даже в темное время суток. Обеспечили сотрудников портативными принтерами и смартфонами для оперативного оформления электронного постановления о нарушении ПДД", - рассказал руководитель ведомства.

В чем причина аварий

Правоохранители, изучая статистику, пытались выявить закономерность, почему случаются аварии для того, чтобы подобрать эффективный способ улучшения положения на дорогах. Сначала исходили из логики: если правонарушений выявлено намного больше, то это должно было бы в качестве профилактики положительно повлиять на дорожную обстановку. Однако статистика показывает: количество аварий возросло - 158 по сравнению со 146 в 2018 году. И хотя число погибших сократилось до 17 (22 в 2018 году), но раненых увеличилось до 179 (170 соответственно).

"Значит, дело не только в штрафах, хотя они и имеют определенное значение, а в чем-то еще", – резюмировал Мова.

Как рассказал глава ведомства, при анализе ситуации на дорогах брались в расчет все факторы - время суток, погодные условия, практический стаж вождения каждого виновника аварий. Было установлено, что причина кроется в совокупности обстоятельств, основные из которых - это человеческий фактор.

"Это невнимательность, отсутствие опыта, грубое преднамеренное пренебрежение ПДД. В большинстве случаев, связанных с тяжкими последствиями, это преступная небрежность как самих водителей (употребление алкоголя, превышение скоростного режима), так и пешеходов (переход дороги в неустановленном месте, перед близко идущим транспортом)", – пояснил он.

Три меры воздействия

По мнению лидера Приднестровья Вадима Красносельского, присутствовавшего на подведении итогов работы МВД, чтобы добиться снижения аварий и смертности на дорогах, необходим комплексный подход. Первое - усилить пропаганду ПДД среди населения, причем обучать азам, начиная с дошкольного возраста – с детского садика.

Не менее важным, по его мнению, является техническая оснащенность и жесткое законодательство в отношении нарушителей ПДД.

"Когда МВД стало жестко бороться с теми, кто управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, после двух лет такой борьбы смертность на дорогах снизилась вдвое. Жесткие законы по ПДД – это защита и спасение жизней людей", – подчеркнул Красносельский.

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