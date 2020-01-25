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Врач в больнице, архивное фото

Некоторым приднестровским медработниками поднимут надбавки к зарплате

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200125/28977332/nekotorym-pridnestrovskim-medrabotnikami-podnimut-nadbavki-k-zarplate.html

Размеры оплаты труда этим категориям медицинских работников будут увеличены прошедшим числом - с 1 января 2020 года.

ТИРАСПОЛЬ, 25 янв – Sputnik. Некоторым категориям медицинских работников в Приднестровье увеличат надбавки к заработной плате. Это стало возможным после того, как было принято изменение в законодательство.

Прежде всем медработникам было установлено ограничение на максимальный размер надбавок и доплаты в пределах лишь 140 расчетных уровней, то есть тысячи приднестровских рублей (примерно 1070 леев).

"Предлагается не распространять эти ограничения на ряд медицинских специалистов, которые наиболее востребованы. Это работники скорой медицинской помощи, противотуберкулезной службы и отделений гемодиализа", – отметил глава Минздрава Алексей Цуркан.

Лабораторные исследования.
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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По словам запреда законодательного собрания Галины Антюфеевой, в приоритете – повышение зарплаты всем работникам здравоохранения, а также работникам просвещения.

"Хотелось бы, чтобы эти изменения коснулись еще ряда медицинских специалистов, к примеру, тех, кто работает в отделении реанимации, Центре матери и ребенка. Эти вопросы будем рассматривать дополнительно", – подчеркнула она.

Новая норма распространит свое действия, начиная с 1 января 2020 года.

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