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Полуфинал Лиги МС КВН Молдова

Впервые за долгие годы молдавские КВН-щики появятся на экранах стран СНГ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200125/28980621/vpervye-za-dolgie-gody-moldavskie-kvn-schiki-poyavyatsya-na-ekranakh-stran-sng.html

Молдавский молодежный юмор по-достоинству оценил глава "АМИК" и бессменный ведущий КВН Александр Масляков, который отобрал молдавскую команду для показа в телеэфире.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Сборная команда по КВН из Молдовы прошла в международную лигу КВН на международном фестивале "КИВИН - 2020". Теперь молдавские КВН-щики станут настоящими телезвездами, их игры будут показывать в эфире центрального белорусского канала. Именно в Минске действует телевизионная Международная лига КВН.

Телеведущий, актер и режиссёр Юлий Гусман
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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К такому успеху юмористы из Молдовы шли долго. Они выступали на международном фестивале "КИВИН" дважды. В первый раз, в январе прошлого года, они заработали повышенный рейтинг среди сотен команд и отыграли сезон в Юго-Западной лиге КВН. 

"Всего во второй тур из 650 команд вышли 99, в том числе и мы – это неплохо. Команды просматривал лично президент международного союза КВН Александр Масляков", - рассказал участник сборной Молдовы по КВН Всеволод Волков. 

Ребята из юмористической сборной нашей страны считают такой успех настоящим прорывом, поскольку КВН-щики из нашей страны давно не появлялись на телеэкранах стран СНГ.

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Теги:
передача, КВН, СНГ


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