Опасные соседи: что запретили ввозить в Молдову из Украины

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов объявило о введении временно запрета на ввоз мяса птицы из Винницкой области Украины.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. На основании приказа Национального агентства продовольственной безопасности (ANSA) о применении специальных мер защиты от проникновения и распространения птичьего гриппа на территории Республики Молдова, начиная с 24 января мясо птицы из Винницкой области Украины не допускаются к импорту.

В Немировском районе Винницкой области соседней с Молдовой Украины зафиксирована массовая гибель несушек. Об этом сообщили в Государственной продовольственной потребительской службе соседней страны.

Главный государственный ветеринарный инспектор Винницкой области до выяснения всех обстоятельств и масштаба явления ввел карантинные ограничения на 72 часа.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе 19 января установлен диагноз на грипп птиц", - говорится в сообщении. © Sputnik / Почему по пути из Москвы в Петербург курица превращается в куру?

По предварительной информации, на частном предприятии "Хутор" содержат порядка 98 тысяч голов кур-несушек.

Вирус птичьего гриппа передается человеку через непосредственный контакт с инфицированными птицами (живыми или мертвыми), поверхностью, зараженной секрецией или выделениями инфицированных птиц. По состоянию на 2020 год не было никаких случаев заражения человека птичьим гриппом от человека.

С 1997 года было зарегистрировано более 100 подтвержденных случаев заражения людей вирусами птичьего гриппа. Попадая в человеческий организм, вирус птичьего гриппа инкубируется в нем до двух недель, средняя продолжительность периода инкубации вируса – около трех дней.

После этого патология проявляется следующими симптомами: инфекционно-токсические (боль в мышцах, высокая температура, озноб); респираторные (насморк, сухой кашель, фарингит, кровотечение из носа или десен, острая дыхательная недостаточность); желудочно-кишечные (рвота, боль в области живота). Параллельно может развиваться острая пневмония.

По статистике, около 70 процентов случаев инфицирования заканчиваются смертью человека.

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