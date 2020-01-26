Жестокость подростков: благодаря чуткости учителя удалось спасти школьницу

Из Григориопольского района на прошлой неделе пришла страшная новость о случае суицида девочки. На сей раз от роковой ошибки удалось уберечь школьницу, проживающую в этом районе.

ТИРАСПОЛЬ, 26 янв – Sputnik. Учитель одной из школ Григориопольского района сообщила в правоохранительные органы о том, что недавно на обратной стороне школьной доски появилась запись о суициде. Как оказалось, ее оставила ученица шестого класса.

"14-летняя девочка на протяжении долгого времени подвергалась буллингу со стороны сверстников. Одноклассники гнобили школьницу из-за того, что она из малообеспеченной и неблагополучной семьи", - рассказали в МВД Приднестровья.

Наибольшее психологическое давление на девочку оказывал один из подростков.

"Он сказал, что поможет мне сброситься с пятого этажа и даст наркотики. И добавил: "Ты сдохнешь, и тебя больше никто не будет видеть". Я просто хотела, чтобы меня уже никто не видел и не страдал из-за меня", - поделилась школьница.

Сейчас жизни девочки ничто не угрожает. Ситуацию держат под контролем сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних. По данному факту ведется разбирательство. Все материалы переданы в местное Управление следственного комитета.

На прошлой неделе в том же районе уже свела счеты с жизнью 11-летняя школьница. Безжизненное тело дочери, подвешенное с помощью шарфа на чердаке, обнаружила мать. Там же нашли и предсмертную записку, в которой девочка просит ее не судить и жить дальше.

В виду последних событий пресс-центр МВД призывает родителей обращать внимание на то, чем живут их дети, интересоваться, беспокоит ли их что-то. Возможно, это поможет уберечь от роковых ошибок и сохранить их еще не окрепшую психику.

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