Что происходило с еврейским кладбищем за время независимости Молдовы

Около 50 лет еврейское кладбище находилось в разрушенном состоянии, в 2018 году власти выделили денежные средства на его восстановление.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Еврейское кладбище - это один из памятников истории Кишинева. Его площадь превышает 12 гектаров. Здесь находятся могилы и памятники, которым более 300 лет.

Кладбище сейчас находится в плачевном состоянии. Все потому, что длительное время власти не считали нужным уделять внимание этому наследию, отметил директор Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.

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"В последние 50 лет еврейское кладбище было заброшено. В 2010 Агентство по инспектированию и реставрации памятников забило тревогу", - заявил Штефэницэ Sputnik, напомнив, в каком состоянии находилось кладбище.

"На его территории горожане жарили шашлыки", - добвил он.

Но с 2018 года реставрация памятника находится в повестке властей, отметил Штефэницэ.

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