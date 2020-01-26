На дороге - XXI век: какие новшества готовят автомобилистам в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 26 янв – Sputnik. Процесс регистрации транспортных средств в Приднестровье будет модернизирован. Он будет функционировать по принципу одного окна, где оформление будет занимать от семи до 15 минут плюс ожидание выдачи готовых документов. В итоге общее время регистрации автотранспортного средства не превысит двух часов, а в идеале составит около часа.
"Процесс регистрации транспорта давно требовал модернизации. На дороге – XXI век. И это недопустимо, чтобы гражданин выстаивал три очереди – для сдачи документов, для осмотра транспортного средства и получения освидетельствования", - сказал глава правоохранительного ведомства Приднестровья Руслан Мова.
По его словам, в 2019 году для удобства граждан в центральной части города Тирасполя был открыт единый центр по оказанию госуслуг, предоставляемых МВД.
В паспортных отделах Тирасполя запущен уже пробный вариант, в которых гражданам при регистрации не требуется собственноручно заполнять пять бланков. Этим займется оператор, а гражданину нужно будет лишь поставить свою подпись.
В нынешнем году запланирована также работа по максимальному переводу госуслуг, предоставляемых МВД, в электронный вид, при котором их получение будет осуществляться дистанционно.
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