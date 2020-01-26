Страшный пожар в Кишиневе - пламя уничтожило дом, людей госпитализировали

Минувшей ночью в одном из частных домов на Петриканах бушевало пламя, спасателям удалось спасти пятерых человек, двоим потребовалась медицинская помощь.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Двоим людям, спасенным из пожара, 54-летнему мужчине и 77-летней женщине, потребовалась медицинская помощь, они отравились угарным газом. Пожар случился минувшей ночью.

Всего пожарным удалось спасти из огня пятерых человек. Троим медицинская помощь не понадобилась.

Крыша частного дома полностью прогорела и обрушилась. Огонь уничтожил практически все имущество семьи. Причины пожара предстоит выяснить сотрудникам Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы.

Звонок спасателям с сообщением о пожаре поступил в субботу вечером в 23:57. На место происшествия прибыли три экипажа пожарных, пламя удалось полностью погасить лишь к 00:39.

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