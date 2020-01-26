В Молдове орудуют "черные" лесорубы

Молдавские леса страдают от действий "черных" лесорубов, они не останавливаются даже перед уголовной ответственность, берясь за топоры.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. В селе Кириет-Лунга неизвестные срубили около 300 деревьев. Сумма ущерба составила 85 тысяч 206 леев.

Во время проведения рейда 11 января, в южной части села Кириет-Лунга работники Лесхоза обнаружили 279 пней. Предположительно незаконная рубка была совершена в период с декабря по январь этого года.

Как рассказали новостному порталу gagauzinfo.md в госпредприятии «Лесное хозяйство», среди срубленных деревьев в основном были здоровые дубы. Сумма ущерба составила 85 тысяч 206 леев. В Лесном хозяйстве призвали жителей отказаться от закупки дров у "чёрных" лесорубов.

Между тем, по словам эколога Владимира Гарабы, в лесах Молдовы регулярно проводятся плановые санитарные рубки старого леса для того, чтобы зеленый фонд был полностью обновлен. Однако не следует исключать и сплошных рубок, когда под нож идет такая ценная порода древесины, как дуб. Здесь, скорее всего, речь заходит о коммерческих целях, когда ценные породы древесины могут экспортироваться за рубеж.

"В Молдове действует запрет на экспорт молдавского леса за границу, однако ряд незаконопослушных граждан использует всевозможные лазейки, вывозя древесину по другим документам. Такие нарушения могут иметь место", — сообщил эксперт.

По словам собеседника, одна из главных угроз, которая нависла над молдавскими лесами, как ни парадоксально, — действия лесников.

Как утверждает эколог, работая в заповедных лесах, они грешат тем, что приторговывают дровами, продавая их местным крестьянам из близлежащих сел. А те, в свою очередь, охотно покупают их по бросовой цене, учитывая, что газовыми котлами отапливать сельские дома стало в Молдове непозволительной роскошью.

"Лесники хотят заработать, их зарплаты — одни из самых небольших в молдавской экономике. Эта история остается неизменной на протяжении 25 лет, работа в лесном хозяйстве республики построена именно по такому принципу. Все кормятся, уничтожая лес, живую природу", — подчеркнул собеседник.

Эколог привел печальную статистику: реликтовые леса в Молдове занимают всего пять процентов от территории, остальные восемь процентов — это дело рук человека, то есть искусственные лесополосы. По утверждению эколога, если не предпринимать срочные меры по сохранению естественного лесного фонда страны, будущие поколения граждан Молдовы могут и вовсе не увидеть лесов.

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