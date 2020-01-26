Разрушать нельзя: спасут ли Дом-музей Пушкина в Кишиневе до осени

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Чуть более полумиллиона леев понадобится для ремонта крыши музейного комплекса "Дом-музей Пушкина" в Кишиневе.

Какие тайны хранит Дом-музей Пушкина в Кишиневе>>>

По словам и.о. директора музея Михаила Лупашко, это "сметная стоимость", утвержденная. Есть также и согласованный план-проект ремонта и реконструкции крыш основного комплекса зданий, служебных помещений, подвалов под зданиями музея.

"Но реализация генерального плана реконструкции и развития музейного комплекса может быть решена в отдаленной перспективе, как минимум два года, то есть в 2021-2022 годах", - пояснил Лупашко.

В сентябре будет отмечаться "круглая дата" – 200-летие бессарабской ссылки Пушкина. В Дом-музей его имени можно было бы пригласить делегации, провести памятные мероприятия. Но он не отремонтирован.

Судьбой комплекса обеспокоились известные в Кишиневе общественные деятели, журналисты, ученые и артисты.

Год назад (еще до смены правительства) средства на ремонт крыши музея выделялись, но так и не были использованы, а отправлены в бюджет.

Чтобы ускорить ремонтные работы, известные в Кишиневе общественные деятели, журналисты, ученые, артисты предложили собрать деньги.

А 25 января они посетили "домик Пушкина" и озвучили свои идеи и варианты для оперативного решения проблемы .

Как пояснил Лупашко, в ходе обсуждения был предложен ряд программ и рассматривались различные варианты для оперативного решения проблемы.

Если деньги будут собраны, то уже до августа домик можно "обновить", считает Лупашко.

"При решении этой задачи можно гарантировать достойный прием делегаций и гостей юбилея в обновленном музейном комплексе 21 сентября 2020 года", - сказал директор музея.

Пушкин жил в Бессарабии (территория современной Молдовы) в течение нескольких лет, находясь в южной ссылке. На нашей земле Пушкин написал, начал, задумал более 200 сочинений. Это четвертая часть из того, что он успел создать за время своей короткой, но прекрасной жизни. В Бессарабии, к примеру, были написаны поэмы "Кавказский пленник", "Братья разбойники", "Гавриилиада", "Бахчисарайский фонтан" и другие произведения. А одно из главный своих творений - "Евгений Онегин" поэт начал писать в Кишиневе.