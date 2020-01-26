Министр юстиции Молдовы о том, когда начнут наказывать судей-взяточников

Судьи, которые не пройдут государственный тест на неподкупность, навсегда уйдут из системы молдавской юстиции.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Министр юстиции Молдовы Фадей Нагачевский заявил о том, что судьи, у которых есть проблемы с неподкупностью, навсегда вынуждены будут покинуть систему юстиции.

Чиновник подчеркнул, что в Минюсте не намерены преследовать судей по политическим мотивам, оставляя только "удобных" для государственной верхушки.

Новая методика оценки судей на неподкупность будет принята, когда по этому вопросу будет достигнут консенсус по этому вопросу на национальном уровне. Как уточнил министр, она может быть внедрена к концу 2020 или началу 2021 года. © Sputnik / Miroslav Rotari Осмокеску: о плюсах и минусах проекта нового закона о назначении судей

"Решения, принятые комиссией по оценке неподкупности, должны быть подтверждены Высшим советом магистратуры. Изначально в эту комиссию войдут члены ВСМ. Будет два критерия оценки судей: профессионализм и неподкупность. Если у судей возникнут проблемы с неподкупностью, они вынуждены будут покинуть систему", - отметил Нагачевский.

Члены оценочной комиссии получат свободный доступ к информационным системам, находящимся в распоряжении Национального органа по неподкупности, Налоговой службы, министерства внутренних дел, Агентства публичных услуг.

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