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Снег и фруктовое дерево в цвету

Молдавская аномалия: в январе в Кишиневе распускаются почки деревьев - фото

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200126/28987750/moldavskaya-anomaliya-v-yanvare-v-kishineve-raspuskayutsya-pochki-derevev.html

Не исключено, что в Молдове может быть зафиксирована погодная аномалия - из-за теплых температур распускаются почки сирени и некоторых фруктовых деревьев.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Январь 2020 года стал одним из самых теплых в Молдове за всю историю метеорологических наблюдений. Дневные плюсовые температуры, установившиеся в стране в последние дни, и не по-январски щедрое солнце приводят к тому, что почки на некоторых деревьях начали распускаться, как будто на дворе - апрель.

Корреспондент Sputnik Молдова прошелся по молдавской столице и сделал несколько фотографий необычного природного зрелища.

В столице распустились почки сирени и фруктовых деревьев
© Sputnik /
В столице распустились почки сирени и фруктовых деревьев

В Молдове метеорологические наблюдения начали вести 120 лет назад. За этот период температура выросла. Особенно резко температура начала расти в течение последних 20 лет, сообщила начальник управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило.

В столице распустились почки сирени и фруктовых деревьев
© Sputnik /
В столице распустились почки сирени и фруктовых деревьев

"Это не значит, что с каждым годом температура все выше и выше, или что каждое лето все жарче и жарче. Это не прямой график, это некая тенденция, которая прослеживается на протяжении определенного периода", - уточнила метеоролог.

По словам специалиста, это не линейный график, один год температура может быть чуть выше, другой - чуть ниже. Но общие тренды говорят о том, что и среднегодовые температуры, и температуры летом растут.

В 2012 году, кстати, был установлен температурный максимум для Молдовы за всю историю наблюдений – 42,5 С, такая температура была зарегистрирована в 2012 году в Фалештах.

"Есть заявление всемирной метеорологической организации, что самыми жаркими годами в мире были 2015-2018. В Молдове 2015 год жарким не был, но очень жарким был 2012-ый. Так что, в принципе, общемировая тенденция прослеживается и у нас. И последнее 20-летие, действительно, было самым богатым на рекорды высоких температур", - отметила Трещило.

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Теги:
тепло, Молдова, деревья, почки


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