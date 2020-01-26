Кишиневцам не докладывают мяса - больше картона, чем продукта

Несмотря на то, что медики предупреждают о вреде фатсфуда, многие кишиневцы продолжают заказывать "быструю еду", однако при доставке разочаровываются, видя, что привезли в картонном ведерке.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Жители молдавской столицы давно привыкли заказывать еду посредством онлайн-приложений или по телефону. Многие делают это просто, чтобы не готовить и не утруждать себя перед приходом гостей.

Надо признать - такой сервис удобен, хотя и стоит довольно недешево. Однако за свои деньги жители нашего города хотят видеть качественный продукт и ровно ту массу, которая указана в граммаже.

Каким же оказывается их разочарование, когда вместо ожидаемого объема продукта они получают больше красивой упаковки, чем содержащегося в ней провианта.

В редакцию Sputnik Молдова обратился постоянный читатель Владимир, который сфотографировал и переслал фотографию, на которой видно, что в картонном ведерке с едой из фастфуда жареного мяса мало. Мужчину возмутило то, что заплатил он 200 леев, а объем жареного мяса оказался таким небольшим при доставке.

© Sputnik / Vladimir Polusatov В одной из сетей фастфуд Кишинева делают такие доставки

"Я звонил в доставку в фастфуд, из которого делал заказ, однако там мне в грубой форме ответили, что менять продукт отказываются, а потом вообще не брали трубку", - посетовал Владимир.

Мужчина уточнил, что при сетях доставки "быстрой еды" должен быть контролирующий орган, который бы периодически осуществлял контрольные закупки. И, в случае обнаружения недовеса, наказывал тех, кто решил обмануть заказчика, по закону.

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