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Открытие в Кишиневе центра-музея памяти жертв Холокоста

Этот день в истории, 27 января: памятные даты и события

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (245)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200127/16935011/27-yanvarya-daty-primety-sobytiya-istorii-kalendar.html

День рождения Моцарта, окончательное снятие блокады Ленинграда, годовщина смерти Ивана Бодюла и и другие памятные даты в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 27 января, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Также в этот день Босния и Герцеговина и Сербия праздуют Савиндан — День святого Саввы, Грузия — День поминовения святой равноапостольной Нино, просветительницы Грузии, Россия — "День воинской славы — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", а Туркмения — День защитника Отечества.

Открытие в Кишиневе центра-музея памяти жертв Холокоста
© Sputnik / Miroslav Rotari
Холокост: в Кишиневе теперь работает музей, посвященный жертвам нацизма
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События 27 января в Молдове и мире:

98 — Марк Ульпий Траян, будущий покоритель Дакии, стал римским императором после смерти императора Нервы.

1388 — Петр I Мушат, молдавский господарь, даёт в заём польскому королю Владиславу Ягелло 4000 рублей на три года.

1918 — Начало гражданской войны в Финляндии.

1924 — Похороны Владимира Ильича Ленина.

1944 — В результате операции "Январский гром" было завершено полное снятие блокады Ленинграда.

1945 — Освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме (Польша).

Танки и пехота направляются в бой в район Синявинских высот. Прорыв блокады Ленинграда.
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Прорыв блокады Ленинграда: как в молодом бойце узнали уроженца Молдовы

1973 — Подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.

2009 — Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран Поместным собором XVI патриархом Московским и всея Руси.

Родились:

1756 — Вольфганг Амадей Моцарт (ум. 1791), австрийский композитор.

1826 — Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, русский писатель (ум. 1889).

1832 — Льюис Кэрролл, английский писатель, математик и философ, автор "Алисы в стране чудес" (ум. 1898).

1879 — Павел Петрович Бажов, русский писатель, автор уральских сказов (ум. 1950).

1910 — Анатолий Кудиноф, молдавский художник и график, уроженец Кишинева.

Роджер Уотерс
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1927 — Евгений Покотилов, физик, член-корреспондент Академии наук Молдовы.

1927 — Михаил Калик (ум. 2017), советский и израильский кинорежиссёр.

1940 — Пётр Лучинский, молдавский политический деятель, второй президент Республики Молдовы (1996-2001).

1944 — Ник Мэйсон, британский музыкант, барабанщик группы Pink Floyd.

1948 — Михаил Барышников, русский и американский танцор, хореограф, киноактёр.

Скончались:

1901 — Джузеппе Верди (р. 1813), итальянский композитор.

1940 — Расстрелян Исаак Бабель (р. 1894), советский писатель.

И.Бодюл, первый секретарь ЦК КП Молдавии
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1951 — Карл Густав Эмиль Маннергейм (р. 1867), финский военный и государственный деятель, президент Финляндии (1944-1946).

1975 — Михаил Папава, кинодраматург, редактор, журналист, критик.

1979 — Ион Канна, молдавский писатель.

2005 — Евгений Уреке, актер театра и кино, певец (бас), режиссер, сценограф.

2013 — Иван Бодюл, совесткий государственный деятель, 1-й секретарь Центрального комитета Компартии Молдавской ССР (28 мая 1961 г. — 30 декабря 1980 г.).

2014 — Пит Сигер (р. 1919), американский фолк-певец, общественный активист.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (245)

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Теги:
блокада Лениграда, Международный день памяти жертв Холокоста, Холокост, Петр Мушат, Марк Ульпий Траян, Вольфганг Амадей Моцарт, Льюис Кэрролл, Иван Бодюл, Владимир Ленин, Кирилл, Освенцим, Ленинград


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