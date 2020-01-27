Этот день в истории, 27 января: памятные даты и события

А вы знали, что 27 января, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Также в этот день Босния и Герцеговина и Сербия праздуют Савиндан — День святого Саввы, Грузия — День поминовения святой равноапостольной Нино, просветительницы Грузии, Россия — "День воинской славы — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", а Туркмения — День защитника Отечества.
События 27 января в Молдове и мире:
98 — Марк Ульпий Траян, будущий покоритель Дакии, стал римским императором после смерти императора Нервы.
1388 — Петр I Мушат, молдавский господарь, даёт в заём польскому королю Владиславу Ягелло 4000 рублей на три года.
1918 — Начало гражданской войны в Финляндии.
1924 — Похороны Владимира Ильича Ленина.
1944 — В результате операции "Январский гром" было завершено полное снятие блокады Ленинграда.
1945 — Освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме (Польша).
1973 — Подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.
2009 — Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран Поместным собором XVI патриархом Московским и всея Руси.
Родились:
1756 — Вольфганг Амадей Моцарт (ум. 1791), австрийский композитор.
1826 — Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, русский писатель (ум. 1889).
1832 — Льюис Кэрролл, английский писатель, математик и философ, автор "Алисы в стране чудес" (ум. 1898).
1879 — Павел Петрович Бажов, русский писатель, автор уральских сказов (ум. 1950).
1910 — Анатолий Кудиноф, молдавский художник и график, уроженец Кишинева.
1927 — Евгений Покотилов, физик, член-корреспондент Академии наук Молдовы.
1927 — Михаил Калик (ум. 2017), советский и израильский кинорежиссёр.
1940 — Пётр Лучинский, молдавский политический деятель, второй президент Республики Молдовы (1996-2001).
1944 — Ник Мэйсон, британский музыкант, барабанщик группы Pink Floyd.
1948 — Михаил Барышников, русский и американский танцор, хореограф, киноактёр.
Скончались:
1901 — Джузеппе Верди (р. 1813), итальянский композитор.
1940 — Расстрелян Исаак Бабель (р. 1894), советский писатель.
1951 — Карл Густав Эмиль Маннергейм (р. 1867), финский военный и государственный деятель, президент Финляндии (1944-1946).
1975 — Михаил Папава, кинодраматург, редактор, журналист, критик.
1979 — Ион Канна, молдавский писатель.
2005 — Евгений Уреке, актер театра и кино, певец (бас), режиссер, сценограф.
2013 — Иван Бодюл, совесткий государственный деятель, 1-й секретарь Центрального комитета Компартии Молдавской ССР (28 мая 1961 г. — 30 декабря 1980 г.).
2014 — Пит Сигер (р. 1919), американский фолк-певец, общественный активист.