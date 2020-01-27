Грипп и ОРВИ в Кишиневе: последние данные, которые представили в примэрии

За неделю лабораторным путем подтверждено 10 случаев заболевания гриппом, из которых в пяти эпизодах выявлен штамм В, в четырех - AH1N1, а в одном - AH3N2.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. За последнюю неделю наблюдается рост числа заболеваемости ОРВИ. Такие данные привела глава управления социального обеспечения и здравоохранения мэрии Кишинева Татьяна Бучарски на заседании муниципальных служб в понедельник.

"За третью неделю эпидемиологического надзора за гриппом общественные и частные медикосанитарные учреждения Кишинева сообщили о 2 тысячах 455 новых случая заболевания ОРВИ. Заболеваемость этими инфекциями увеличилась на 57% в сравнении с показателями за предыдущую неделю", - сказала Бучарски.

По ее словам, самая уязвимая категория, которая может подхватить вирус, - дети. За указанный период, как отметила специалист, госпитализировано 59 человек.

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"Кроме того, выявлено 95 случаев с подозрением на грипп, из которых 10 подтверждены лабораторным путем. В пяти эпизодах выявлен штамм В, в четырех - AH1N1, а в одном - AH3N2. Летальных исходов от гриппа или ОРВИ не зарегистрировано", - добавила Бучарски.

© Sputnik / Профилактика гриппа

Врачи призывают соблюдать следующие меры профилактики:

незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае обнаружения первых симптомов гриппа;

при недомогании избегать контакта с людьми с высоким риском заражения (беременными женщинами, людьми с ослабленным иммунитетом, пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями дыхательной системы, диабетом, ожирением и так далее);

соблюдать личную гигиену, прежде всего – гигиену рук;

в случае заражения гриппом – использовать защитную маску для лица.

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