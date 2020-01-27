Президент Молдовы о китайском коронавирусе: какова ситуация в республике

Глава республики заявил, что государтсвенные органы держат под контролем ситуацию с коронавирусом нового типа, вспышка которого зарегистрирована в Китае.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в республике не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, вспышка которого зарегистрирована в Китае.

"Госорганы, министерство здравоохранения, Национальное агентство общественного здоровья держат под контролем ситуацию с коронавирусом нового типа. У нас были детальные дискуссии на эту тему в конце прошлой недели и сегодня утром говорил с руководством Минздрава и ответственных структур. В Молдове не зарегистрировано случаев заболевания", - сказал Додон на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, принято решение "быть более осторожными, в частности, в Международном аэропорту Кишинева, на въезде в страну, чтобы не допустить появления подобных случаев".

"Это новый вирус, который в некоторых странах привел к жертвам", - добавил Додон.

Что известно о вирусе

Ранее исполняющий обязанности главы Национального агентства общественного здоровья Николай Фортуна заявлял, что большинство заболевших коронавирусом в Китае – это люди пожилого возраста. На эту же категорию приходится наибольший процент летальных исходов.

"Кроме того, есть пациенты с хроническими заболеваниями. Эти недуги в той или иной степени осложняют течение болезни и последствия", - сказал Фортуна.

Глава одного из управлений Агентства Наталья Катеринчук отметила, что в более легких формах коронавирус похож на простуду, а в тяжелых он проходит с пневмонией. По ее словам, Всемирная организация здравоохранения пока решила не вводить чрезвычайную ситуацию на глобальном уровне и запреты на поездки в какие-либо страны.

По ее словам, действует система эпидемиологического наблюдения за гриппом и острыми респираторными заболеваниями, а также за тяжелыми инфекциями. "Еженедельно получаем данные из этой системы. Они анализируются для того, чтобы быстро выявить есть ли резкий всплеск заболеваемости, и тогда принимаются соответствующие меры", - пояснила эксперт.

Также, как отметила специалист, проведена вакцинация десятков тысяч человек, входящих в группу риска заражения гриппом. Отслеживанием и выявлением случаев заболевания гриппом и ОРВИ занимаются специалисты скорой помощи, врачи поликлиник и больниц.

"Таможенная служба и Погранполиция ежедневно мониторизируют людей, которые проходят через госграницу. Если возникают подозрения, то в аэропорту Кишинева есть медпункт, куда определяют этого человека, изолируют его, оповещают Агентство общественного здоровья, скорою помощи, инфекционную больницу Т. Чорба, куда и определяют потенциальных больных. Но повторю, у нас нет таких больных", - сказала Катеринчук.

Специалисты дают следующие рекомендации:

избегать тесного контакта с людьми, страдающими от острых респираторных инфекций;

регулярно мыть руки, особенно после прямого контакта с заболевшими людьми или после пребывания в помещении с больными;

избегать животноводческих ферм и контакта с дикими животными; © Sputnik / Osmatesco Инфекционист: грозит ли Молдове смертельный вирус из Китая

путешественники с симптомами острой респираторной инфекции должны придерживаться общих правил при кашле: соблюдать расстояние, прикрывать рот при кашле и чихании, а также чаще мыть руки;

в случае симптомов, которые предполагают наличие респираторного заболевания до, вовремя или после поездки, рекомендуется обращаться за медицинской помощью и информировать медперсонал об истории болезни.

Предупреждение МИДЕИ

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы рекомендует гражданам республики отложить поездки в провинцию Хубэй (Китай), в связи со вспышкой вирусной пневмонии.

"В качестве меры предосторожности китайские власти ограничили доступ к населенному пункту Ухань, наиболее пострадавшему от этого вируса", - сообщили в пресс-службе МИДЕИ.

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