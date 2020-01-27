Виорелу Морарю предъявили обвинение еще по одной статье

Теперь обвинение в отношении Виорела Мораря построено на трех статьях. Также прокуроры потребовали продлить ему предварительный арест еще на 30 дней.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Прокуроры предъявили обвинение еще по одной статье Виорелу Морарю, отстраненному на время разбирательств с поста главы Антикоррупционной прокуратуры республики. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

"Наряду с двумя статьями обвинения, предъявленными ранее, - "превышение служебных полномочий" и "фальсификация документов", прокуроры доказали еще один состав преступления в его действиях, а именно "вмешательство в осуществление процесса уголовного преследования", - отметили в прокуратуре.

Прокуроры требуют продлить арест

Государственный обвинитель потребовал продлить предварительный арест в отношении Мораря еще на 30 дней. Дата и время судебных слушаний пока не известна.

"Необходимость расследования при его превентивном аресте продиктована серьезностью инкриминируемых ему преступлений, социальным резонансом дела, обстоятельствами, которые могут побудить человека предотвратить уголовное преследование и возможность избежать уголовной ответственности", - пояснили в прокуратуре.

Прокуроры полагают, что если Морарь окажется на свободе, то он может оказать давление на свидетелей обвинения, которые находились в его подчинении.

Хроника задержания Мораря

Виорела Мораря задержали 10 декабря 2020 года. На следующий день после этого ему предъявили обвинение по факту превышения служебных полномочий и фальсификации документов. Тогда же прокуроры просили о помещении Мораря под арест на 30 суток.

Спустя два дня, 13 января, столичный суд сектора Чеканы постановил поместить его под 20-дневный арест. Сторона обвинения не согласилась с этим решением и обратилась в Апелляционную палату с просьбой ужесточить меру пресечения. Адвокаты Мораря также направили ходатайство в АП с просьбой пересмотреть превентивную меру заключения. Однако суд оставил в силе вердикт первой инстанции.

Затем Высший совет прокуроров принял решение отстранить Мораря от должности главы Антикоррупционной прокуратуры до принятия окончательного решения по делу, по которому он проходит.

В чем обвиняется Морарь?

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Морарь обвиняется в том, что в марте 2017 года получил от экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка жалобу, которую зарегистрировал вопреки положениям закона. Он начал расследование и сфальсифицировал в уголовном деле несколько процессуальных документов.

"Все эти действия были предприняты в личных интересах, а также в интересах заявителя и нескольких других людей из его окружения для того, чтобы защитить их от подозрений в уголовном деле о банковском мошенничестве, хищении миллиарда, и воспрепятствовать быстрому, полному расследованию этого уголовного дела", - отметили в Генпрокуратуре.

Обыски в Антикоррупционной прокуратуре

В декабре 2019 года по распоряжению генпрокурора Александра Стояногло, в Антикоррупционной прокуратуре прошли обыски.

"Цель этого контроля заключается в проверке и оценке деятельности этих специальных подразделений прокуратуры по всем параметрам в соответствии с конкретными показателями, указанными в положении, за период с 2016 года по настоящее время", - сообщили тогда в Генпрокуратуре.

До этого Стояногло заявлял в рамках интервью одному из частных телеканалов, что следствие по делу о краже миллиарда прошло с грубыми нарушениями. Глава Генпрокуратуры раскритиковал Мораря и обвинил его в том, что тот якобы намеренно задерживал расследование дел, связанных с банковской кражей.

Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности.

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