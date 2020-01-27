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Виорел Морарь

Виорелу Морарю предъявили обвинение еще по одной статье

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200127/28996299/viorel-morari-predyavili-obvinenie-esche-po-odnoy-state.html

Теперь обвинение в отношении Виорела Мораря построено на трех статьях. Также прокуроры потребовали продлить ему предварительный арест еще на 30 дней.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Прокуроры предъявили обвинение еще по одной статье Виорелу Морарю, отстраненному на время разбирательств с поста главы Антикоррупционной прокуратуры республики. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

"Наряду с двумя статьями обвинения, предъявленными ранее, - "превышение служебных полномочий" и "фальсификация документов", прокуроры доказали еще один состав преступления в его действиях, а именно "вмешательство в осуществление процесса уголовного преследования", - отметили в прокуратуре.

Прокуроры требуют продлить арест

Государственный обвинитель потребовал продлить предварительный арест в отношении Мораря еще на 30 дней. Дата и время судебных слушаний пока не известна.

Апелляционная Палата.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Апелляционная палата Кишинева высказалась по делу Виорела Мораря

"Необходимость расследования при его превентивном аресте продиктована серьезностью инкриминируемых ему преступлений, социальным резонансом дела, обстоятельствами, которые могут побудить человека предотвратить уголовное преследование и возможность избежать уголовной ответственности", - пояснили в прокуратуре.

Прокуроры полагают, что если Морарь окажется на свободе, то он может оказать давление на свидетелей обвинения, которые находились в его подчинении.

Хроника задержания Мораря

Виорела Мораря задержали 10 декабря 2020 года. На следующий день после этого ему предъявили обвинение по факту превышения служебных полномочий и фальсификации документов. Тогда же прокуроры просили о помещении Мораря под арест на 30 суток.

Спустя два дня, 13 января, столичный суд сектора Чеканы постановил поместить его под 20-дневный арест. Сторона обвинения не согласилась с этим решением и обратилась в Апелляционную палату с просьбой ужесточить меру пресечения. Адвокаты Мораря также направили ходатайство в АП с просьбой пересмотреть превентивную меру заключения. Однако суд оставил в силе вердикт первой инстанции.

Виорел Морарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Высший совет прокуроров принял решение в отношении Виорела Мораря

Затем Высший совет прокуроров принял решение отстранить Мораря от должности главы Антикоррупционной прокуратуры до принятия окончательного решения по делу, по которому он проходит.

В чем обвиняется Морарь?

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Морарь обвиняется в том, что в марте 2017 года получил от экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка жалобу, которую зарегистрировал вопреки положениям закона. Он начал расследование и сфальсифицировал в уголовном деле несколько процессуальных документов.

"Все эти действия были предприняты в личных интересах, а также в интересах заявителя и нескольких других людей из его окружения для того, чтобы защитить их от подозрений в уголовном деле о банковском мошенничестве, хищении миллиарда, и воспрепятствовать быстрому, полному расследованию этого уголовного дела", - отметили в Генпрокуратуре.

Обыски в Антикоррупционной прокуратуре

В декабре 2019 года по распоряжению генпрокурора Александра Стояногло, в Антикоррупционной прокуратуре прошли обыски.

"Цель этого контроля заключается в проверке и оценке деятельности этих специальных подразделений прокуратуры по всем параметрам в соответствии с конкретными показателями, указанными в положении, за период с 2016 года по настоящее время", - сообщили тогда в Генпрокуратуре.

Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
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До этого Стояногло заявлял в рамках интервью одному из частных телеканалов, что следствие по делу о краже миллиарда прошло с грубыми нарушениями. Глава Генпрокуратуры раскритиковал Мораря и обвинил его в том, что тот якобы намеренно задерживал расследование дел, связанных с банковской кражей.

Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности.

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