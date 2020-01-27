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Молдавские леи

НАЦ: за неделю арестованы счета и имущество на миллионы леев

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200127/28997324/nats-za-nedelyu-nalozhen-arest-na-scheta-i-imuschestvo-na-milliony-leev.html

Аналитический отдел Агентства по возвращению нажитых преступным путем активов, подведомственный Национальному антикоррупционному центру, за указанный период завершил 11 оперативных анализов по уголовным делам.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Агентство по возвращению нажитых преступным путем активов за прошлую неделю наложило арест на имущество и счета общей стоимостью около 63 миллионов леев.

Железная дорога Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
В ГП "Железная дорога Молдовы" прошли обыски и задержания

По данным ведомства, в указанный период было зарегистрировано 1 090 обращений, из которых 35 являются петициями. На горячую линию поступило 57 звонков, из которых два по сути своей входят в компетенцию Национального антикоррупционного центра.

За минувшую неделю аналитический отдел завершил операционных оценку по 11 уголовным делам, 26 находится на стадии разработки. Юридический отдел подготовил антикоррупционную экспертизу в отношении 21 законопроекта и вынес пять  заключений. 

За отчетный период  было выпущено 69 справок о неподкупности и проведено семь учебных занятий.

По открытым НАЦ делам был арестован один человек. 

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