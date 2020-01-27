НАЦ: за неделю арестованы счета и имущество на миллионы леев

Аналитический отдел Агентства по возвращению нажитых преступным путем активов, подведомственный Национальному антикоррупционному центру, за указанный период завершил 11 оперативных анализов по уголовным делам.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Агентство по возвращению нажитых преступным путем активов за прошлую неделю наложило арест на имущество и счета общей стоимостью около 63 миллионов леев.

По данным ведомства, в указанный период было зарегистрировано 1 090 обращений, из которых 35 являются петициями. На горячую линию поступило 57 звонков, из которых два по сути своей входят в компетенцию Национального антикоррупционного центра.

За минувшую неделю аналитический отдел завершил операционных оценку по 11 уголовным делам, 26 находится на стадии разработки. Юридический отдел подготовил антикоррупционную экспертизу в отношении 21 законопроекта и вынес пять заключений.

За отчетный период было выпущено 69 справок о неподкупности и проведено семь учебных занятий.

По открытым НАЦ делам был арестован один человек.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK