НАЦ: за неделю арестованы счета и имущество на миллионы леев

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Агентство по возвращению нажитых преступным путем активов за прошлую неделю наложило арест на имущество и счета общей стоимостью около 63 миллионов леев.
По данным ведомства, в указанный период было зарегистрировано 1 090 обращений, из которых 35 являются петициями. На горячую линию поступило 57 звонков, из которых два по сути своей входят в компетенцию Национального антикоррупционного центра.
За минувшую неделю аналитический отдел завершил операционных оценку по 11 уголовным делам, 26 находится на стадии разработки. Юридический отдел подготовил антикоррупционную экспертизу в отношении 21 законопроекта и вынес пять заключений.
За отчетный период было выпущено 69 справок о неподкупности и проведено семь учебных занятий.
По открытым НАЦ делам был арестован один человек.
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