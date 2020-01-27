Мэр Кишинева в Петербурге почтил память павших в годы блокады Ленинграда

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан принял участие в мемориальных мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвященных памяти павших в годы блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Ион Чебан возложил цветы к памятнику героическим защитникам Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище в северной столице России вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
"С нами Нина Дмитриевна Максим из Кишинева. Блокадница. Крепкого здоровья живым, светлая память тем, кого нет. 490 тысяч человек - в братских могилах только на одном кладбище", - написал Ион Чебан в Facebook.
Российские официальные лица и мэр Кишинева почтили память уроженцев Молдовы, павших при обороне Ленинграда.
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