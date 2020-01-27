14:31 27 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.73
  • RUB0.29
  • RON4.09
  • UAH0.73
Поиск
Мемориальные мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященные памяти павших в годы блокады Ленинграда

Мэр Кишинева в Петербурге почтил память павших в годы блокады Ленинграда

© Sputnik / Александр Гальперин
Общество
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2899/87/28998767.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200127/28997643/mer-kishineva-v-peterburge-pochtil-pamyat-pavshikh-v-gody-blokady-leningrada.html

В мемориальных мероприятиях в Санкт-Петербурге приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор северной столицы России Александр Беглов, другие официальные лица.

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан принял участие в мемориальных мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвященных памяти павших в годы блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Ион Чебан возложил цветы к памятнику героическим защитникам Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище в северной столице России вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"С нами Нина Дмитриевна Максим из Кишинева. Блокадница. Крепкого здоровья живым, светлая память тем, кого нет. 490 тысяч человек - в братских могилах только на одном кладбище", - написал Ион Чебан в Facebook.

Российские официальные лица и мэр Кишинева почтили память уроженцев Молдовы, павших при обороне Ленинграда.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Альтман: блокада Ленинграда и Холокост – общая трагедия
Чтобы помнили: блокада Ленинграда была спланирована врагом еще до начала войны
Теги:
Великая Отечественная война


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Трагедия в Турции: кадры ночного землетрясения - фото
Появилось видео с места крушения вертолета, в котором разбился пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант
Опубликовано видео с места гибели известного баскетболиста Кобе Брайанта
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться