Мэр Кишинева в Петербурге почтил память павших в годы блокады Ленинграда

В мемориальных мероприятиях в Санкт-Петербурге приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор северной столицы России Александр Беглов, другие официальные лица.

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан принял участие в мемориальных мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвященных памяти павших в годы блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Ион Чебан возложил цветы к памятнику героическим защитникам Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище в северной столице России вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"С нами Нина Дмитриевна Максим из Кишинева. Блокадница. Крепкого здоровья живым, светлая память тем, кого нет. 490 тысяч человек - в братских могилах только на одном кладбище", - написал Ион Чебан в Facebook.

Российские официальные лица и мэр Кишинева почтили память уроженцев Молдовы, павших при обороне Ленинграда.

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