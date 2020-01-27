У преподавателя из пригорода Кишинева обнаружили опасный вирус

Непривитых от кори учащихся, которые находились в контакте с преподавательницей, взяли под медицинское наблюдение.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. У преподавательницы из пригорода Кишинева обнаружили корь. С ней в контакте были свыше 100 учащихся пяти классов. Об этом сообщила глава управления социального обеспечения и здравоохранения мэрии Кишинева Татьяна Бучарски на заседании муниципальных служб в понедельник.

"Случай кори зарегистрирован 21 января. Вирус выявлен у преподавательницы теоретического лицея имени Александру чел Бун в пригороде Сынжера... В прямом контакте с больной находились 134 учащихся пяти классов", - отметила чиновница.

По ее словам, у 11 школьников нет данных ни об одной дозе вакцины от кори, у двоих из них из-за отказа родителей делать ребенку прививку.

Бучарски сообщила, что информирование родителей об опасности кори и необходимости сделать прививку проводится перманентно семейными врачами. Это их ежедневная работа.

По данным Национального агентства общественного здоровья, речь идет о 22 летней женщине, которая недавно вернулась из поездки в Черновицкий регион, Украина. Учитель преподает в гимназических классах.

"Ее госпитализировали в Бричанскую районную больницу по месту прописки родителей. К настоящему моменту других подозрений на корь не обнаружено. Дети, находившиеся с ней в контакте, находятся под медицинским наблюдением. А учащиеся, которые не прошли вакцинацию, направлены на прививки", - отметили в агентстве.

В 2018 году в Молдове зафиксирована вспышка кори. Вирус стал быстро распространятся по некоторым регионам республики. Из-за распространения этого заболевания в стране действовал "оранжевый код". Всего за тот период было зарегистрировано свыше 300 заболевших вирусом. В 2019-м, по официальным данным, подтверждено подобных 90 случаев.

© Sputnik / Корь

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