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Президент Молдовы Игорь Додона

Додон: необходимо противодействовать попыткам пересмотра истории

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200127/29000751/dodon-neobkhodimo-protivodeystvovat-popytkam-peresmotra-istorii.html

Глава республики подтвердил позицию государства в отношении борьбы с антисемитизмом, терроризмом и ксенофобией.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что необходимо противодействовать попыткам пересмотра истории Второй Мировой войны и в особенности - героизации военных преступников.

"Вместе с президентскими советниками посетил кишиневский Мемориал жертвам фашизма. Сегодня исполняется 75 лет со дня освобождения Красной армией лагеря смерти Освенцим, и день 27 января ранее был объявлен ООН Днем памяти жертв Холокоста", - написал Додон в Facebook.

По его словам, в Республике Молдова эта памятная дата официально отмечается с 2016 года на основании решения парламента.

"Подчеркнул необходимость противодействовать попыткам пересмотра истории Второй Мировой войны и в особенности - героизации военных преступников, исходя из того, что эта проблема очень чувствительна и для Республики Молдова, на территории которой в годы войны было уничтожено до 300 тысяч евреев. Подтвердил и позицию государства в отношении борьбы с антисемитизмом, терроризмом и ксенофобией", - отметил Додон.

Памятные мероприятия 27 января проходят по всей Молдове.

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