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Дом-музей Пушкина в Кишиневе

Дело сдвигается с мертвой точки: в кишиневском музее Пушкина начнут ремонт

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200127/29002071/delo-sdvigaetsya-s-mertvoy-tochki-v-muzee-pushkin-chisinau-nachnut-remont.html

Первым делом приведут в порядок кровлю экспозиционного комплекса. Другие работы потребуют технической экспертизы.

КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. В марте-апреле 2020 года начнутся работы по ремонту кровли в доме-музее Александра Пушкина в Кишиневе. Необходимые средства в размере 550 тысяч леев (чуть больше 30 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка) выделят из госбюджета. Такое решение принято после того, как комплекс посетил президент Молдовы Игорь Додона. Глава государства лично ознакомился с тем, в каком состоянии находятся старинные здания.

"Мы отыщем средства для того, чтобы в марте-апреле здесь начались работы. Считаем, что это важно не только потому, что это – монумент и памятник нашей культуры", - заявил Додон.

По его словам, дом-музей - залог наших дружеских отношений с Россией. "Мы надеемся, что в этом году нашу страну посетят первые лица РФ. Может быть, мы вместе откроем этот домик", - отметил президент.

Дом-музей Пушкина
© Sputnik / Miroslav Rotari
Дом-музей Пушкина

Обновление к юбилею

Помимо крыши в срочном ремонте также нуждается потолок здания, в котором расположены экспозиционные залы. После того, как рядом с музеем началось возведение жилого многоэтажного комплекса, все перекрытие покрылось трещинами. Работы, которые стартуют весной этого года, нельзя будет назвать капитальной реконструкцией. Они необходимы для того, чтобы привести музейный комплекс в надлежащий вид перед празднованием круглой даты - 21 сентября 2020 года исполняется 200 лет со дня приезда Пушкина в Молдавию.

Дом-музей Пушкина
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В принципе, надо будет осуществить те необходимые меры, чтобы нам не стыдно было принимать гостей в сентябре нынешнего года и параллельно заказать техническую экспертизу, на основании которой можно будет подготовить план генеральной реконструкции", - пояснил исполняющий обязанности директора дома-музея Александра Пушкина Михаил Лупашко.

Такая экспертиза обойдется примерно в сто тысяч леев. Еще столько же будет стоить оценка реконструкции усадьбы Ралли в Долне, которая также относится к кишиневскому музею. Таких денег у культурного учреждения нет. Как отметил Лупашко, на сегодняшний день средства есть только на поддержание его жизнедеятельности, и то не всегда на должном уровне.

Выйти на самоокупаемость

При должном финансировании музей может полностью преобразиться буквально в течение нескольких лет, считает нынешний и.о. директора. В планах – начать зарабатывать самостоятельно. В музее озвучили несколько идей, которые смогли бы привлечь посетителей в культурное учреждение.

"Мы думаем открыть здесь музыкально-литературный лекторий. Построить его из облегченных конструкций на той территории, которая не осваивалась до сих пор", - рассказал и.о. директора музея.

Для юных почитателей таланта поэта предполагается строительство Парка персонажей сказок Пушкина.

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