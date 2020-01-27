Распространение коронавируса: молдавские власти обеспокоены

Комиссии по чрезвычайным ситуациям и острым проблемам здравоохранения нацеливает все ответственные ведомства внимательно отслеживать ситуацию с инфекцией, вспышка которой зарегистрирована в Китае. Отчеты будут предоставляться ежедневно.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Виорика Думбрэвяну провела расширенное заседание национальной Комиссии по чрезвычайным ситуациям и острым проблемам здравоохранения в связи с распространением коронавируса в мире.

К участию в анализе сложившейся ситуации были приглашены представители ряда министерств, инспекторатов полиции, а также Таможенной службы и Пограничной полиции.

"Обсудили меры по профилактике и контролю за коронавирусом нового типа (2019-nCov). Все это в контексте эпидемиологической ситуации с вирусом и его распространением в мире", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фортуна перечислил новые рекомендации государств-членов Международного санитарного регламента. Руководство НАОЗ объявило о начале разработок информационных материалов, которые будут распространяться среди населения, возвращающегося или покидающего страну. Памятка будет составлена на основе рекомендаций ВОЗ.

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Также был разработан и утвержден Приказ о наблюдении за вирусом, а также о его диагностировании по лабораторным анализам.

Министр Виорика Думбрэвяну потребовала, чтобы все ответственные ведомства представляли ежедневный отчет о ситуации с коронавирусом на национальном уровне.

Участники заседания рассказали, что уже предупредили собственный персонал о мерах безопасности, продолжается работа со всеми гражданами, пересекающими границу.

Помимо этого, министр здравоохранения провела встречу с директорами медучреждений страны, чтобы узнать о текущей ситуации в стране с обеспечением пациентов лекарствами и лечением от гриппа, ОРВИ и ОРЗ. В ходе беседы особый акцент был сделан на внимании к беременным женщинам и детям.

"Медучреждения страны готовы и располагают всеми необходимыми средствами для лечения гриппа и острых респираторных заболеваний", - отметили в сообщении Минздрава.

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