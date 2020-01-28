Инспекторы ANSP проводят в среднем по 900 проверок в месяц

Кроме того, за серьезные нарушения законодательства в области общественного здравоохранения было принято 23 решения о приостановлении работы предприятий.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. В четвертом квартале 2019 года специалисты Национального агентства общественного здоровья (ANSP) провели 2673 проверки. В среднем, это около 900 проверок в месяц.

Из общего числа проведенных санитарных проверок 1085 были проведены в плановом порядке, а 1588 прошли неожиданно, в том числе 79 по жалобам граждан, которые поступили в агентство.

Вместе с представителями органов местного публичного управления инспекторы ANSP проверили 200 торговых точек, в которых продаются табачные изделия, причем в 42 из них были зарегистрированы нарушения.

В результате проведенных проверок подразделения ANSP вручили 312 предписаний об устранении недостатков, составлено 49 протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы в размере 101450 леев.

Кроме того, за серьезные нарушения законодательства в области общественного здравоохранения было принято 23 решения о приостановлении работы предприятий.

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