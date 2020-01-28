Женщинам в Приднестровье дадут возможность бесплатной консультации по здоровью

Акция "Неделя борьбы с раком шейки матки" проводится в рамках Года здоровья в Приднестровье. В течение него выездные бригады врачей посетят разные села и города в регионе.

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. До 31 января в Приднестровье проходит акция, направленная на раннее выявление патологии шейки матки. Выездные бригады врачей-онкологов и гинекологов-кольпоскопистов будут работать в селах Слободзейского и Григориопольского районов. В течение года они посетят и другие села и города региона.

"Каждая женщина на бесплатной основе сможет пройти гинекологический осмотр, кольпоскопию, проверить состояние молочных желез", - рассказали в пресс-службе Минздрава.

Женщины смогут также сдать анализ на цитологию. Им будет бесплатно розданы информационные материалы по профилактике и ранней диагностике злокачественных опухолей, буклеты по самообследованию молочных желез.

Ожидание своей очереди для дам пройдет максимально полезно – студенты медицинского факультета проведут для них тренинг по экстренной доврачебной помощи.

Согласно графику, 28 января медики будут работать в сельской врачебной амбулатории села Терновка, 29 января – в селе Коротное и поселке Красное, 30 января – в селе Чобручи и двух сел Григориопольского района - Тея и Токмазея. Завершится Неделя борьбы с раком шейки матки круглым столом в Республиканском центре матери и ребенка.

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