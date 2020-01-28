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Новое поколение за здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни: как его намерены пропагандировать в Приднестровье

Виктор Ляхевич / Новое поколение за здоровый образ жизни
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200128/29004586/zdorovyy-obraz-zhizni-kak-ego-namereny-propagandirovat-v-pridnestrove.html

В приднестровском регионе нынешний год собираются посвятить призыву к ведению здорового образа жизни (ЗОЖ).

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. Наступивший год в Приднестровье будет посвящен вопросам сбережения и укрепления здоровья. Как рассказали в Минздраве, начался он с массового забега в Тирасполе, а запомниться должен практическими результатами – позитивными изменениями в медицине и большей просвещенностью населения.

"Наша задача - преобразовать общие направления работы, указанные в плане Года здоровья 2020, в конкретные, осязаемые проекты, которые можно увидеть, в которых можно принять участие", - подчеркнул глава ведомства Алексей Цуркан.

Лабораторные исследования.
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Что намерены в Приднестровье изменить в здравоохранении в 2020 году
В числе основных вопросов - изготовление печатной продукции, определение сроков и формата мероприятий. Так для популяризации ЗОЖ будет привлечена креативная молодежь. В середине февраля планируется провести конкурс среди студентов медицинского факультета на создание наглядных материалов. Лучшие работы в виде информационных буклетов или плакатов будут распространяться по учебным и лечебным учреждениям, а также предприятиям Приднестровья.

Одним из нововведений станет календарь Дней открытых дверей в лечебно-профилактических учреждениях Приднестровья. Если ранее их проводили только некоторые медицинские организации, то в Год здоровья подобные акции будут проходить чаще. С весны по осень каждое из медучреждений должно будет организовать мероприятие в соответствии со своей спецификой - лекции, профилактические осмотры, консультации специалистов, экскурсии, презентации и т.д.

В сентябре в каждом городе планируется развернуть "Шатры здоровья". Этот российский проект имеет позитивный отклик у местных жителей, в Приднестровье он будет реализован впервые – рядом с подворьями предприятий и организаций предполагается обустроить медицинскую палатку. Граждане смогут проверить свое здоровье бесплатно.

План Года здоровья вмещает в себя более сотни пунктов – это марафоны, субботники, спортивные и просветительские мероприятия. Все они посвящены пропаганде ЗОЖ, повышению медицинской грамотности населения, улучшению окружающей среды, снижению смертности населения от болезней системы кровообращения, туберкулезу, онкологическим заболеваниям, алкоголизму, курению и наркомании, профилактике ВИЧ-инфекции, пропаганде иммунизации.

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Теги:
профилактика, здоровый образ жизни, здоровье, Приднестровье


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