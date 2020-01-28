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Жители домов в четырех секторах Кишинева останутся без электричества

© CC0 / Pixabay / billcosmos
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200128/29006585/zhiteli-domov-v-chetyrekh-sektorakh-kishineva-ostanutsya-bez-elektrichestva.html

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Компания Premier Energy сообщила, что 28 января для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Рышкановка:

- ул. А. Дога 4, Тудор Владимиреску 6, Отоваска 1, Алчедар 1, 2A, 4, А. Избаш 1-47, 14-40, Арионешть 2, 2A, 4, 6, Колоница 1, 2, 3, 4, 7, 77-175, 74, 76, 80, 82, 108-192, Колоница переулок 1, 2, 3, Хайдук Бужор 53-69, 78-104,  переулок Николае Милеску Спэтару 1, 5, 7, 9, Отоваска 1A, Тырговиште 1-25, 6-46, Транснистрия 3, Вадул луй Водэ 9, 19, 21, 31, 99-127, 100, 144, 146, 155, 162-196 - в период с 08.55 - 16.55.

- ул. Албишоара 76/2 - в период с 09:30 - 17:00.

Центр:

- ул. Г. Асаки 67B, 69, 69/1, 71, 71/1, 71/6, 71/9 - в период с 08.45 - 16.00.

Чеканы:

- ул.  Мештерул Маноле 5, 6/2, 7/3, Транснистрия 7, 10/2, 10/5 - в период с 09.00 - 12.00.

- ул. Будэй 1-19, 2-12, Мэлэиешть 2A, Н. Григореску 1, 20, 21, Отоваска 1/1, Подул Ыналт 1-15, 2, 8-22, Васлуй 16 - в период с 13.00 - 16.00.

Буюканы:

- ул. Буюкань 2 - в период с 09.00 - 17.00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте premierenergy.md.

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Теги:
отключения


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