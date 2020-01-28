В рейтинге привлекательности для специалистов Молдова уступила Таджикистану

В глобальном рейтинге стран по их способности привлекать профессиональных работников наша страна заняла всего лишь 86 место.

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Молдова заняла 86 место в глобальном рейтинге стран по их способности привлекать на работу специалистов и талантливых людей.

В ежегодном отчете, который подготовила международная бизнес-школа Insead в сотрудничестве с корпорациями Adecco Group и Google, представлены 132 страны. Авторы исследования расположили страны мира в списке в соответствии с уровнем открытости их экономик, развитости бизнес-среды, уровня миграции, образования населения, качества жизни.

В этом рейтинге Молдова находится на 86 месте, уступая Таджикистану и Гамбии, но обгоняя Гану и Кению.

Румынию авторы исследования поместили на 64 место, Украину - на 66 а Россию - на 48 место.

В топ-10 стран по их привлекательности для специалистов и возможностей для профессионального обучения на рынке труда, вошли Швейцария, США, Сингапур, Швеция, Дания, Нидерланды, Финляндия, Люксембург, Норвегия, Австралия.

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