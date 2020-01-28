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Общественный транспорт

Автодозор: в Бендерах уличали маршрутчиков в нарушениях, выписаны штрафы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200128/29006821/avtodozor-v-benderakh-ulichali-marshrutchikov-v-narusheniyakh-vypisany-shtrafy.html

Правоохранители намерены и впредь проводить инспекцию маршрутных такси. Для таких осмотров в ведомстве разработана специальная операция "Перегруз".

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. Бендерские сотрудники автоинспекции провели плановую операцию "Перегруз". Стражи порядка проинспектировали маршрутные такси. Проверяли, как много пассажиров едет в транспорте стоя.

"В утренние и вечерние часы пик, а именно с 07.00 до 09.00 и с 16.30 до 18.30 – перевозка пассажиров стоя разрешена, но не более пяти человек одновременно", - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства приднестровского региона.

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© Sputnik / Алексей Филиппов
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Один из передвижных постов автоинспекции расположился на Тираспольском шоссе. Сотрудники ГАИ останавливали микроавтобусы, курсирующие по маршруту №20 – от Бендер до Тирасполя, пояснили в структуре.

В течение часа были проверены девять автомобилей. Три водителя привлечены к административной ответственности за перегруз.

Штраф за нарушение правил перевозки пассажиров - 55 приднестровских рублей 20 копеек (около 60 леев). В правоохранительном ведомстве уточняют, что рейды продолжатся.

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Теги:
перегрузки, штраф, маршрутки, Приднестровье


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