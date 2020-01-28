Автодозор: в Бендерах уличали маршрутчиков в нарушениях, выписаны штрафы

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. Бендерские сотрудники автоинспекции провели плановую операцию "Перегруз". Стражи порядка проинспектировали маршрутные такси. Проверяли, как много пассажиров едет в транспорте стоя.
"В утренние и вечерние часы пик, а именно с 07.00 до 09.00 и с 16.30 до 18.30 – перевозка пассажиров стоя разрешена, но не более пяти человек одновременно", - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства приднестровского региона.
В течение часа были проверены девять автомобилей. Три водителя привлечены к административной ответственности за перегруз.
Штраф за нарушение правил перевозки пассажиров - 55 приднестровских рублей 20 копеек (около 60 леев). В правоохранительном ведомстве уточняют, что рейды продолжатся.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK