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Полиция опубликовала видео с женщиной, бросившей младенца в подъезде

© CC0 / Pixabay / Free-Photos
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/2667/26/26672643.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200128/29007067/politsiya-opublikovala-video-s-zhenschinoy-brosivshey-mladentsa-v-podyezde.html

Правоохранительные органы обратились к гражданам с просьбой помочь в установлении личности женщины, показанной на видео.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Столичная полиция опубликовала запись с видеокамер, на которой, предположительно, зафиксирована женщина, бросившая своего ребенка в подъезде многоквартирного дома в Кишиневе.

Правоохранительные органы обратились к гражданам с просьбой помочь в установлении личности женщины, показанной на видео.

Полиция просит всех, кто может знать эту женщину, обратиться по контактному телефону +373 69 296 406.

В четверг вечером, 24 января, в подъезде одной из многоэтажек на Буюканах, жильцы обнаружили подброшенного грудного ребенка в коляске. Мальчика забрал экипаж скорой помощи, доставив его в больницу на обследование. Состояние малыша удовлетворительное.

Полиция продолжает поиск матери ребенка.

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Теги:
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