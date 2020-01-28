Полиция опубликовала видео с женщиной, бросившей младенца в подъезде

Правоохранительные органы обратились к гражданам с просьбой помочь в установлении личности женщины, показанной на видео.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Столичная полиция опубликовала запись с видеокамер, на которой, предположительно, зафиксирована женщина, бросившая своего ребенка в подъезде многоквартирного дома в Кишиневе.

Правоохранительные органы обратились к гражданам с просьбой помочь в установлении личности женщины, показанной на видео.

Полиция просит всех, кто может знать эту женщину, обратиться по контактному телефону +373 69 296 406.

В четверг вечером, 24 января, в подъезде одной из многоэтажек на Буюканах, жильцы обнаружили подброшенного грудного ребенка в коляске. Мальчика забрал экипаж скорой помощи, доставив его в больницу на обследование. Состояние малыша удовлетворительное.

Полиция продолжает поиск матери ребенка.

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