Эпидемиологи знают, можно ли заразиться коронавирусом через посылку из Китая

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в городе Тирасполе рассказали, что предпринимают медики в связи с распространением коронавируса из Китая.

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. В Приднестровье не зафиксировано ни одного случая заражения новым типом коронавируса (2019-nCoV). Специалисты рассказали, что из себя представляет эта инфекция и можно ли ее подцепить через товары, завозимые из Китая, где основной очаг ее распространения.

Коронавирусная инфекция является респираторной инфекцией с воздушно-капельным путем передачи. Как сообщают в Минздраве, в регионе проводится эпидемиологический надзор за этими инфекциями, как рутинный, так и дозорный. Еженедельно ведется мониторинг заболеваемости ОРВИ, а в дозорных точках - анализ за циркуляцией вирусов гриппа и не гриппозных вирусов, таких как риновирусы, вирусы синтициальной инфекции, парагриппа, а также коронавирусы.

"На территории Приднестровья проводится надзор за всеми респираторными инфекциями, система работает, алгоритм действий по выявлению больных и лабораторной диагностике существует", - подчеркнула главный санитарный врач Наталья Берил.

Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии подготовили и направили информативный материал для медицинских работников всех лечебно-профилактических учреждений по эпидемиологии, клинике, диагностике, противоэпидемическим мероприятиям, профилактике коронавирусной инфекции.

"Врачам, когда к ним обращается пациент, необходимо брать эпидемиологический анамнез, то есть спрашивать, выезжал ли человек в страны, где неблагополучная обстановка по коронавирусу", - отметила заместитель главного врача Центра Инна Палади.

В информативном письме специалисты также изложили рекомендации Всемирной организации здравоохранения по профилактике коронавируса, а также предложили провести семинары, чтобы все медицинские работники были на чеку.

Эксперты высказались и по вопросу безопасности приобретения товаров в Китае путем использования виртуальных торговых площадок.

"Этот вирус устойчив во внешней среде до суток, поэтому риск инфицирования через товары крайне низок", - отметила Палади.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано почти три тысяч подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса (2019-nCoV), 80 летальных исходов. Лидером по заболеваемости является Китай.

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