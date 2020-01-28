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Примар Кишинева Ион Чебан посетил Центр Генерального плана Санкт-Петербурга

Урбанисты Санкт-Петербурга помогут преобразить Кишинев - детали

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200128/29009466/urbanisty-sankt-peterburga-pomogut-preobrazit-kishinev-detali.html

Кишиневский градоначальник Ион Чебан встретился с главным градостроителем одного из учреждений северной столицы России.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Столичный генпримар Ион Чебан сообщил о визите в Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга при Комитете по строительству и архитектуре. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Чебан и его коллеги из примэрии Кишинева провели встречу с главным градостроителем Санкт-Петербурга Юрием Бакеем и сотрудниками института.

Мемориальные мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященные памяти павших в годы блокады Ленинграда
© Sputnik / Александр Гальперин
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По словам Чебана, культурные объекты Санкт-Петербурга строго регламентированы действующим законодательством. Таким образом, на сегодняшний день у города есть план развития до 2035 года, а схема развития транспорта до 2040 года.

Их основная цель - развитие бизнеса, обеспечение баланса между интересами бизнесменов и комфортом жителей и развитием города, без нарушения красных линий.

Такая же цель, как утверждает градоначальник, была предложена и в примэрии Кишинева.

"Я рассказал коллегам, что мы намерены в течение двух с половиной лет разработать урбанистическую документацию для развития муниципия Кишинев", - уточнил генпримар.

Кроме того, Чебан сообщил, что группа специалистов поможет с проектированием зеленых зон в Кишиневе.

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