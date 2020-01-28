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Изменения, которые ждут жителей Молдовы: это коснется и пенсионеров

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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В преддверии начала парламентской сессии депутаты-социалисты обозначили инициативы, с которыми они намерены выступить, среди проектов - от помощи пенсионерам до сокращения доступа к табачным изделиям.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Полис обязательного медицинского страхования в Молдове не подорожает. Об этом заявил во вторник журналистам депутат фракции социалистов Владимир Односталко.

По его словам, вопреки слухам, "этого нет и не будет".

"Более того, сегодня правительство работает над расширением услуг, которые входят в полис медицинского страхования. Одновременно мы работаем над тем, чтобы то, что уже входит в полис – исполнялось. Мы знаем, что есть прорехи. Часто человек приходит и говорит, что полис – это бумажка", - сказал Односталко.

Планы на грядущую сессию: изменения, которые коснутся пенсионеров

Односталко рассказал об инициативах социалистов на предстоящую парламентскую сессию, которая стартует с 3 февраля. Особое внимание будет уделено социальным вопросам.

Депутат обратил внимание, что в Молдове насчитывается более 100 тысяч человек, вышедших на пенсию до 1999 года.

"Их пенсия начислена по старому закону, а не по тому, который работает сегодня. Это люди с огромным стажем работы, это люди, которые восстанавливали нашу страну в послевоенные годы, это люди, которые строили нашу страну, это люди со стажем 40-45 лет. На сегодняшний день их пенсия меньше, чем у тех, кто вышел после 2000 года", - добавил законодатель.

По его словам, разрабатываются предложения по поддержке этой категории населения.

Пенсионеры
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Он также сообщил, что ведется работа над совершенствованием механизма определения группы инвалидности. Депутат отметил, что на данный момент есть случаи не совсем справедливого установления степени ограничения возможностей – как по срокам рассмотрения решений, так и по соответствию медицинского заключения фактическому состоянию здоровья человека.

Как отметил Односталко, социалисты также подготовили законопроект, по которому пенсионеры из Молдовы, которые получают пенсию за границей, могут обслуживаться в молдавских медучреждениях наравне с остальными гражданами страны.

Аптеки и рынок лекарств

По словам депутата, на сегодняшний день в стране насчитывается порядка 900 примэрий.

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"Населенных пунктов, сел немного больше. К сожалению, в городах достаточно аптек и аптечных пунктов, а в селах ситуация куда хуже. Туда не хотят приходить ни экономические агенты, ни государственные аптеки. Это происходит по нескольким причинам – в первую очередь – отсутствие населения и маленькая покупательская способность", - сказал законодатель.

Как рассказал парламентарий, социалисты намерены разработать механизм доступа к медикаментам во всех населенных пунктах страны. Он добавил, что для обеспечения качественными медпрепаратами и исключения контрабанды будет разработан механизм мониторинга лекарств.

Стране не хватает психологов

Также, как отметил социалист, планируется завершить работу над законопроектом "О психологической деятельности".

Депрессия
© CC0 / Pixabay / sasint
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"У нас в стране есть проблема самоубийств. К сожалению, эта статистика негативная. Нам в стране нужны психологи. Все видят, что происходят в школах. Вы видите местами необоснованную агрессию. Это все от того, что, к сожалению, на сегодняшний день психологическая помощь в республике не на том уровне, на котором она может быть. Для этого нужна соответствующая законодательная база", - пояснил депутат.

Также планируется создать Агентство по антинаркотической политике.

Курильщикам придется несладко

Односталко сообщил, что разрабатываются меры для сокращения доступа к табачным изделиям.

"Сегодня государство тратит сотни миллионов леев на лечение заболеваний, вызванных потреблением табака", - напоминает парламентарий.

По его словам, нужно оградить молодежь посредством систематизации продаж сигарет в магазинах, корректировки законодательства, принятия международной практики - некоторые крупные государства законодательно увеличили возраст продажи сигарет с 18 лет до 21 года.

В Молдове действует Антитабачный закон. Так, с 31 мая 2016 года курение в местах общего пользования, в частности, в ресторанах, клубах, кафе и других развлекательных заведениях запрещено.

Где нельзя будет курить
© Sputnik / Nicolai Kibich
Где нельзя будет курить

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