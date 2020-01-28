Изменения, которые ждут жителей Молдовы: это коснется и пенсионеров

В преддверии начала парламентской сессии депутаты-социалисты обозначили инициативы, с которыми они намерены выступить, среди проектов - от помощи пенсионерам до сокращения доступа к табачным изделиям.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Полис обязательного медицинского страхования в Молдове не подорожает. Об этом заявил во вторник журналистам депутат фракции социалистов Владимир Односталко.

По его словам, вопреки слухам, "этого нет и не будет".

"Более того, сегодня правительство работает над расширением услуг, которые входят в полис медицинского страхования. Одновременно мы работаем над тем, чтобы то, что уже входит в полис – исполнялось. Мы знаем, что есть прорехи. Часто человек приходит и говорит, что полис – это бумажка", - сказал Односталко.

Планы на грядущую сессию: изменения, которые коснутся пенсионеров

Односталко рассказал об инициативах социалистов на предстоящую парламентскую сессию, которая стартует с 3 февраля. Особое внимание будет уделено социальным вопросам.

Депутат обратил внимание, что в Молдове насчитывается более 100 тысяч человек, вышедших на пенсию до 1999 года.

"Их пенсия начислена по старому закону, а не по тому, который работает сегодня. Это люди с огромным стажем работы, это люди, которые восстанавливали нашу страну в послевоенные годы, это люди, которые строили нашу страну, это люди со стажем 40-45 лет. На сегодняшний день их пенсия меньше, чем у тех, кто вышел после 2000 года", - добавил законодатель.

По его словам, разрабатываются предложения по поддержке этой категории населения.

Он также сообщил, что ведется работа над совершенствованием механизма определения группы инвалидности. Депутат отметил, что на данный момент есть случаи не совсем справедливого установления степени ограничения возможностей – как по срокам рассмотрения решений, так и по соответствию медицинского заключения фактическому состоянию здоровья человека.

Как отметил Односталко, социалисты также подготовили законопроект, по которому пенсионеры из Молдовы, которые получают пенсию за границей, могут обслуживаться в молдавских медучреждениях наравне с остальными гражданами страны.

Аптеки и рынок лекарств

По словам депутата, на сегодняшний день в стране насчитывается порядка 900 примэрий.

"Населенных пунктов, сел немного больше. К сожалению, в городах достаточно аптек и аптечных пунктов, а в селах ситуация куда хуже. Туда не хотят приходить ни экономические агенты, ни государственные аптеки. Это происходит по нескольким причинам – в первую очередь – отсутствие населения и маленькая покупательская способность", - сказал законодатель.

Как рассказал парламентарий, социалисты намерены разработать механизм доступа к медикаментам во всех населенных пунктах страны. Он добавил, что для обеспечения качественными медпрепаратами и исключения контрабанды будет разработан механизм мониторинга лекарств.

Стране не хватает психологов

Также, как отметил социалист, планируется завершить работу над законопроектом "О психологической деятельности".

"У нас в стране есть проблема самоубийств. К сожалению, эта статистика негативная. Нам в стране нужны психологи. Все видят, что происходят в школах. Вы видите местами необоснованную агрессию. Это все от того, что, к сожалению, на сегодняшний день психологическая помощь в республике не на том уровне, на котором она может быть. Для этого нужна соответствующая законодательная база", - пояснил депутат.

Также планируется создать Агентство по антинаркотической политике.

Курильщикам придется несладко

Односталко сообщил, что разрабатываются меры для сокращения доступа к табачным изделиям.

"Сегодня государство тратит сотни миллионов леев на лечение заболеваний, вызванных потреблением табака", - напоминает парламентарий.

По его словам, нужно оградить молодежь посредством систематизации продаж сигарет в магазинах, корректировки законодательства, принятия международной практики - некоторые крупные государства законодательно увеличили возраст продажи сигарет с 18 лет до 21 года.

В Молдове действует Антитабачный закон. Так, с 31 мая 2016 года курение в местах общего пользования, в частности, в ресторанах, клубах, кафе и других развлекательных заведениях запрещено.

© Sputnik / Nicolai Kibich Где нельзя будет курить

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK