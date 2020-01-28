С 2019-nCoV шутки плохи: инструктаж для осуществляющих погранконтроль

Все граждане, прибывшие из-за границы в Молдову, при въезде на территорию должны будут проходить особый контроль.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Сотрудники пограничной полиции, таможенной службы и Международного аэропорта Молдовы прошли инструктаж в связи с распространением коронавируса в мире.

Медицинские работники рассказали о главных симптомах нового заболевания, а также о способах предотвращения заражения сотрудников, проводящих пограничный контроль.

Среди рекомендаций: соблюдение дистанции при разговоре (не менее одного метра), соблюдении чистоты во всех помещениях и их регулярное проветривание, ежедневная дезинфекция, соблюдение личной гигиены и другое.

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Персонал всех ответственных ведомств должен отслеживать ситуацию. На границе будут записывать все случаи возникновения подозрений на коронавирус. Рекомендуется измерять температуру тела людей со специфическими симптомами.

В случае необходимости, сотрудники пограничного контроля обязаны звонить в единую службу спасения "112".

Всем прибывшим гражданам необходимо рассказать сотрудникам Пограничной полиции, если за рубежом они принимали участие в каких-то мероприятиях, на которых были граждане Китая или же те, кто в последние 20 дней посещал азиатские страны.

Такие меры должны способствовать борьбе с распространением вируса и помогут контролировать ситуацию.

Ранее министр здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы Виорика Думбрэвяну провела заседание с руководителями всех ответственных за положение дел ведомств страны. На собрании специалисты проанализировали ситуацию с распространением коронавируса в мире и обсудили необходимые меры для недопущения его проникновения на территорию Молдовы.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы рекомендовало гражданам республики отложить поездки в провинцию Хубэй (Китай), в связи со вспышкой вируса.

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