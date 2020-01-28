Ветераны-блокадники из РМ получили подарки от правительства Санкт-Петербурга

По случаю 75-й годовщины освобождения города на Неве от фашистских тисков в Молдове прошли встречи с пережившими ту страшную трагедию.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Блокадники – жители и участники освобождения Санкт-Петербурга, проживающие в Молдове, получили подарки и памятные знаки от правительства героического города.

Именно с этой целью ветеранов навестили сотрудники посольства России и представительства Россотрудничества вместе с волонтерами Победы.

Среди первых они посетили "старейшину", 98-летнего Александра Базякина. Блокадник рассказал о страшном военном времени, своем ранении и о том, как сложилась его дальнейшая жизнь.

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Несмотря на все трудности, лишения, горе, которые выпали на долю его поколения, он считает себя счастливым человеком. По признанию Александра Александровича, здоровье может не позволить ему быть на Красной площади в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но он с удовольствием посмотрит прямую трансляцию парада по телевизору.

В Тирасполе первой гостей из посольства РФ и Россотрудничества приняла Вера Федорова.

Когда началась блокада, ей было всего 17 лет. На войне она была медсестрой 736-го полевого госпиталя – спасала жизни солдат и офицеров Красной Армии.

"За мужество, стойкость и героизм она награждена орденом Отечественной войны, медалью "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией"", - говорится в сообщении Россотрудничества.

После войны Вера Федорова бывала в городе на Неве на мероприятиях по случаю снятия блокады, посещала святое для всех ленинградцев место – Пискаревское кладбище. Сегодня ей 96 лет. Благодаря стараниям родных и близких, бывшая фронтовичка окружена заботой и любовью.

Гости Веры Федоровой подчеркнули, что люди, прошедшие испытание блокадой, – золотой фонд, который надо беречь: "Россия помнит о них и благодарна им за Победу и мир".

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Среди тех, кто в этот день получил памятные знаки и подарки, были блокадники, ныне проживающие в разных городах Молдовы.

Всех их, выстоявших, явивших образцы мужества и героизма, впереди ждет юбилейный майский праздник Великой Победы.

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