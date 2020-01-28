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Туман в Кишиневе

Что сулит Молдове теплая и бесснежная зима

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200128/29016368/chto-sulit-moldova-teplaya-i-bessnezhnaya-zima.html

Такая погода для Молдовы не в диковинку - специалисты утверждают, что отсутствие осадков в январе или их небольшое количество наблюдается в среднем раз в три года.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Январь уж на исходе, а снега все еще нет… И если кто-то из жителей Молдовы и радуется такой по-весеннему теплой зиме, то аграрии с настороженностью следят за прогнозами. О том, как сельскохозяйственный сектор переносит погодные сюрпризы, и чем грозит урожаю такая теплая зима, в комментарии Sputnik Молдова рассказала руководитель Центра агрометеорологического мониторинга Госгидрометеослужбы республики Татьяна Миронова.

По словам специалиста, бесснежная зима для Молдовы не в диковинку – такая же погода наблюдалась в период 2014-2016 годов, когда в январе практически не было снега. Схожая ситуация, как отметила эксперт, была и в первой половине января 2018-го.

"В принципе в Молдове наблюдается в среднем раз в три года отсутствие снега или небольшие высоты снежного покрова. А что касается температурного режима - да, он у нас повышен. Но такие температуры во второй зимний месяц, в частности, наблюдаются раз в 5-10 лет", - сказала Миронова.

Она добавила, что аналогичным был январь 2005-го, когда температура за месяц была выше нормы на 3-4 градуса.

Женщина позирует для фото в заснеженном лесу
© Sputnik / Ilia Naymushin
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"Но надо не забывать, что у нас в январе месячная температура минусовая колеблется между -3, -5",- отметила собеседница.

Эксперт пояснила, что при слабой отрицательной или слабой положительной температуре озимые не вегетируют, тем более плодовые культуры.

"Другое дело, что у нас отмечается дефицит осадков. И, конечно, это ухудшает условия для озимых, да и плодовых с точки зрения накопления влаги. Но у нас еще впереди февраль и март. Будем надеяться, что все-таки осадки будут", - сказала специалист.

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Как рассказала собеседница, у плодовых культур развитие не наблюдается, потому что для этого необходимы более высокие среднесуточные температуры, то есть выше +5 градусов в течение продолжительного времени.

Солнце зимой
© Sputnik / Yana Zaharova
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"Некоторые посевы озимых, которые были произведены в поздние сроки в 2019 году, ушли в зиму неразвитыми. Но благодаря погоде в декабре они несколько подросли", - отметила Миронова.

Она пояснила, что на питании озимых благоприятно сказываются туманы. "Высокую влажность воздуха из-за туманов растения тоже используют. Но пока ситуация такова – осадки - это дефицит. Такой недобор осадков в январе у нас отмечается в среднем один раз в 20-30 лет", -подчеркнула собеседница.

А вот если и дальше будет наблюдаться засуха, то это может усугубить состояние посевов.

"Посевы пока удовлетворительны - вегетации нет, развития активного нет, влага активно не используется растениями. Поэтому будем надеяться, что весной или в феврале пойдут дожди. Даже незначительные осадки будут благоприятно влиять. При том, что почва не замерзшая и, конечно, все осадки будут попадать в нее", - заключила Миронова.

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Теги:
прогноз, снег, Молдова


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