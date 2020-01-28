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Открытие выставки, посвящённой 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Чебан: в Кишиневе будет открыт филиал музея блокады Ленинграда

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200128/29016446/gradonachalniki-peterburga-i-kishineva-podpishut-soglashenie-o-sotrudnichestve.html

Генеральный примар Кишинёва обсудил ряд важных вопросов во время встречи со своим санкт-петербургским коллегой.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Кишиневский градоначальник Ион Чебан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили перспективу подписания Соглашения о сотрудничестве в нескольких сферах деятельности.

Так, в феврале делегация города на Неве, состоящая из специалистов различных областей, прибудет в Кишинев для оказания необходимой поддержки и обмена опытом при разработке генплана развития столицы и других стратегических градостроительных документов.

"Для нас отношения с Молдовой имеют особое значение, они основаны на взаимном доверии, дружбе, партнерстве", - заявил Беглов.

Губернатор отметил, что руководство северной столицы России обладает всеми возможностями и необходимыми ресурсами для возведения моста дружбы не только с АТО Гагаузия, как это было ранее, но и с Кишиневом.

Также Беглов упомянул о том, что в сентябре 2019 состоялась гуманитарная миссия Санкт-Петербурга в республику, в рамках которой проводились встречи с блокадниками Ленинграда, проживающими в Молдове, была организована презентация петербургских вузов, одна из библиотек получила комплект художественной литературы, а врачи из города на Неве провели мастер-класс.

Световая иллюминация в Москве.
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Чебан также провел переговоры с директором Музея блокады Ленинграда и заявил о желании открыть 8 сентября 2020 года филиал этого музея в Кишиневе. Глава кишиневской администрации попросил методологической поддержки у российских коллег.

Власти Петербурга заинтересованы в расширении экономического сотрудничества. В случае согласия правительства Молдовы, петербургские компании намерены арендовать электросети Кишинева для их реконструкции и установки энергосберегающего оборудования.

"Рад, что у нас наладилось сотрудничество с руководством Санкт-Петербурга", - подчеркнул генпримар.

Он выразил уверенность, что вместе стороны смогут осуществить ряд значимых проектов для развития Кишинёва.

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