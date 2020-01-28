Выборы в Хынчештах - экзамен для политических сил перед президентской гонкой

Новые выборы в парламент по одномандатном округе №38 объявлены после того, как избранный депутат Александру Ботнарь, представляющий Демократическую партию, 5 декабря 2019 года сложил с себя полномочия законодателя.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Новые парламентские выборы, которые пройдут 15 марта в Хынчештах, станут своеобразным экзаменом для политических партий в Молдове, которые уже начали готовиться к грядущей президентской гонке.

Избирательный округ №38 - испытательная площадка для Партии социалистов и Демпартии, если они смогут изменить политический спектр и вектор, считает социолог Ян Лисневский.

"И, конечно, эти выборы станут тестом для PAS и DA, которые смогут убедиться, что может произойти, если они выйдут с отдельными кандидатами", - заявил Лисневский в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

По его мнению, этот урок станет для них полезным с учетом приближающихся президентских выборов. К слову, DA сняли объявленного ранее кандидата в избирательном округе №38, однако пока не заявляли, поддержат или нет претендента от коллег из PAS.

Избирательный округ №38 территориально находится в центре Молдовы, где правые пользуются благосклонным отношением со стороны избирателей. Однако мартовские выборы станут испытанием для этих политических сил, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

"Некоторые аналитики считают, что в Хынчештах правым будет очень сложно победить. Да, и это удивительно, потому что Хынчешты находятся не на севере или на юге, а в центре, где правые довольно твердо стоят на своих позициях", - считает эксперт.

В качестве примера он привел голосование 24 февраля 2019 года.

"Мы видели, как на выборах в феврале прошлого года и в центральном регионе – зоне, где благоприятно относятся к проевропейским силам, в некоторых избирательных округах правые проиграли", - отметил Чуря.

Политолог считает, что даже в регионах, где население поддерживает проевропейскую идею, левые про-российские силы обладают довольно высокой симпатией.

По его мнению, в этой ситуации очень многое зависит и от позиции Демпартии, которая может изменить это равновесие в ту или иную сторону.

Ко вторнику, 28 января, в Центральной избирательной комиссии были зарегистрированы три кандидата в округе №38 - Ион Мереуцэ (Демократическая партия), Штефан Гацкан (Партия социалистов) и Олеся Стамате (Партия "Действие и солидарность").

По решению ЦИК голосование в этом одномандатном округе состоится 15 марта 2020 года. Новые выборы здесь были объявлены после того, как избранный депутат парламента Александру Ботнарь, представляющий Демократическую партию, 5 декабря 2019 года сложил депутатский мандат, чтобы остаться на посту мэра города Хынчешты.

Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил Игорь Додон. Его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Республики Молдова избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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