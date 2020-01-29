Историк: румынские жандармы собирали евреев в одном из дворов и расстреливали

В эфире радиостудии Sputnik Молдова историк и политолог Алексей Тулбуре рассказал об ужасах, которые пережили представители еврейского народа в период фашистской оккупации Молдовы.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Около 300 тысяч евреев безвинно убили на территории нашей страны фашистские оккупанты в 1941-1942 годах.

Социологический опрос, проведенный в наши дни молдавскими историками, поражает - лишь около половины респондентов смогли ответить на вопрос о Холокосте и о тех страшных событиях, которые творились на молдавской земле в годы военного лихолетья.

Тема Холокоста в Молдове и приднестровском регионе в годы Великой Отечественной войны практически отсутствует в официальных дискурсах местных политиков и практически отсутствует в обязательной программе обучения в лицеях страны. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал историк Алексей Тулбуре.

В тот период на территории нашей страны не устраивали издевательств, как в фашисткой Германии, загоняя представителей еврейского народа в газовые камеры или ставя над ними медицинские опыты. Мужчин, женщин и детей изуверски расстреливали лишь за то, что они являются представителями этого многострадального народа. © Video : Ruptly / RT / Sputnik Ко дню памяти жертв Холокоста: истории узников Освенцима и версии политиков

"Сценарий" был таковым: румынские войска и жандармы заходили в населенные пункты. Евреев вычисляли, зачастую, не без помощи местного населения, а затем сгоняли в один из больших дворов. Затем через день-два их расстреливали. Иногда в жестоких расправах принимали участие и местные жители", - рассказал Тулбуре.

Немногая часть жителей таких населенных пунктов находили в себе смелость противостоять дикому антисемитизму, продвигаемому в те страшные времена нацистской Германией на оккупированной территории нашей страны. Лишь благодаря неравнодушным жителям молдавской земли десяткам ервеев удалось спасти свои жизни.

В Молдове почетное звание "Праведник мира" носят 79 человек. Одними из них является православный священнослужитель Георге Беня и его супруга Любовь из села Вэратик. В декабре минувшего года в память об этой семейной паре, которая, рискуя своими жизнями, спасала других, был открыт памятник. © Sputnik / Irina Leahova Памяти безвинно погибших: в Левобережье Днестра вспомнили жертв Холокоста

Во время фашистской оккупации Молдовы священнослужитель уговорил жандармов освободить 26 евреев, которых намеревались расстрелять. Батюшка помог им выбраться из села и спрятал их в лесу. Других представителей еврейского народа местные жители прятали по подвалам и погребам в своих домах.

Для многих еврейских детей молдавские священнослужители составляли документы о крещении, трансформируя их, таким образом, в глазах оккупантов из иудеев в православных христиан. "Именно эти документы помогли многим из них спасти жизни", - уточнил Тулбуре.

27 января в Молдове прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста.

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