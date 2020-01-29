Что грозит гражданам Молдовы, если они будут сильно шуметь - подробности

Проблема "громких" соседей существует не только в Молдове, но и в соседней Румынии, однако штрафы там за нарушение общественного порядка значительно суровее, чем в нашей стране.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Как часто, придя после работы, человек рассчитывает на отдых, однако жизнь в многоквартирном доме диктует свои условия. Кто-то планировал тихий вечер в кругу семьи и легкую полудрему под телевизор, а кто-то за стеной отмечает день рождения или услаждает свой слух тяжелым роком.

В условиях, когда децибелы у соседей зашкаливают, можно вызвать полицию, однако многие не хотят напрочь портить отношения с соседями и "бить их леем" за шум.

В Молдове ограничения и санкции в подобных случаях довольно либеральные. Согласно действующему законодательству, запрещается нарушать тишину в ночное время — с 22.00 до 07.00. В противном случае грозит административное наказание в виде штрафа.

"Закон суров, но это - закон"

Так, согласно ст. 357 Кодекса о правонарушениях, "нарушение тишины в ночное (с 22 до 7 часов), в том числе путем громкого пения, подачи звуковых сигналов, пользования аудиовизуальной аппаратурой, установленной на повышенную громкость, в жилищах или общественных местах, иных подобных действий, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 9 до 18 условных единиц и на юридических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц".

На данный момент размер условной единицы составляет 50 леев 50 банов. Однако в мае этого года было предложено повысить штрафы за нарушение тишины. Так, планируется увеличить штрафы с 450 леев до 1500 леев для физлиц, а для юридических лиц — они останутся прежними.

Как у соседей?

Однако гражданам Молдовы, которые временно живут, трудятся или обучаются в населенных пунктах соседней Румынии, за шум в вечернее время надо быть готовыми к более суровым штрафам. Там вступили в законную силу нововведения, согласно которым штрафы за шумные вечеринки или банальное выяснение семейных отношений на повышенных тонах увеличены в два раза.

Для всех тех, кто будет нарушать спокойствие и общественный порядок после 22:00, включать громкую музыку, петь и играть на музыкальных инструментах, использовать системы караоке и тому подобное оборудование, грозит штраф до 3 тысяч румынских леев (это - около 12 тысяч в пересчете на молдавское платежное средство).

Если буйные соседи не унимаются в течение ночи и экипаж полиции приехал повторно, виновным грозит около 6 тысяч румынских леев в виде штрафа (порядка 24 тысяч молдавских леев).

В соседней с нами стране нарушителей тишины и спокойствия решили наказывать бескомпромиссно. Гражданам Молдовы надо быть начеку и лишний раз задуматься над тем, стоит ли начинать вечеринку после 22:00, находясь в одном из городов Румынии.

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